ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ У КУПУ СРБИЈЕ: Окајати суперлигашке грехе

28.10.2025. 13:03 14:20
Пише:
Вук Гвозденовић
тсц/Д. Милић
Фото: ТСЦ/Д. Милић

Љубитељи фудбала у Бачкој Тополи навинкути су у претдхоне две године на одличан суперлигашки и европски фудбал.

Њихови миљеници су прошле сезоне стигли до елиминационе фазе Лиге конференција, а сада, чини се, нису ни бледа сенка те екипе. Мучи се ТСЦ у домаћем првенству да пронађе праву форму и крене да осваја бодове. 

Прекретница би могла да буде утакмица у Београду са Графичаром у шеснаестини финала Купа Србије. Дуел  се игра у среду од 13 сати.

– Утакмицу са Графичаром видимо као шансу да прекинемо серију лоших резултата и ухватимо залет за наредне окршаје у Суперлиги. Очекујем тешку утакмицу иако Графичар игра у Првој лиги и не смемо да се опуштамо. Исто тако ово је прилика да покажемо добру игру у гостима и наравно обезбедимо пласман у осмину финала – концизан је био Радин.

Последњих пет резултата у Суперлиги

Раднички (К) – ТСЦ 2:1

ТСЦ – Партизан 0:1

Железничар – ТСЦ 1:0

ТСЦ – Нови Пазар 1:0

Чукарички – ТСЦ 4:2

Упркос нешто слабијим резултатима у елитном рангу, Бачкотополчани имају улог фаворита против Графичара који је тренутно 14. у Првој лиги Србије.

Подсетимо „плави-лавови“ су прошле сезоне у четвртифналу Купа Србије након маратонског извођења једанаестераца избацили Партизан, али их је у полуфиналу зауставила Војводина, која је потом поражена од Црвене звезде.

куп србије ТСЦ ПРИПРЕМЕ тсц тсц арена тсц бачка топола графичар
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Фудбал
