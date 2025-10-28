ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А ГОСТУЈУ ГРАФИЧАРУ У КУПУ СРБИЈЕ: Окајати суперлигашке грехе
Љубитељи фудбала у Бачкој Тополи навинкути су у претдхоне две године на одличан суперлигашки и европски фудбал.
Њихови миљеници су прошле сезоне стигли до елиминационе фазе Лиге конференција, а сада, чини се, нису ни бледа сенка те екипе. Мучи се ТСЦ у домаћем првенству да пронађе праву форму и крене да осваја бодове.
Прекретница би могла да буде утакмица у Београду са Графичаром у шеснаестини финала Купа Србије. Дуел се игра у среду од 13 сати.
– Утакмицу са Графичаром видимо као шансу да прекинемо серију лоших резултата и ухватимо залет за наредне окршаје у Суперлиги. Очекујем тешку утакмицу иако Графичар игра у Првој лиги и не смемо да се опуштамо. Исто тако ово је прилика да покажемо добру игру у гостима и наравно обезбедимо пласман у осмину финала – концизан је био Радин.
Последњих пет резултата у Суперлиги
Раднички (К) – ТСЦ 2:1
ТСЦ – Партизан 0:1
Железничар – ТСЦ 1:0
ТСЦ – Нови Пазар 1:0
Чукарички – ТСЦ 4:2
Упркос нешто слабијим резултатима у елитном рангу, Бачкотополчани имају улог фаворита против Графичара који је тренутно 14. у Првој лиги Србије.
Подсетимо „плави-лавови“ су прошле сезоне у четвртифналу Купа Србије након маратонског извођења једанаестераца избацили Партизан, али их је у полуфиналу зауставила Војводина, која је потом поражена од Црвене звезде.