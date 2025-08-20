ФУДБАЛСКИ ЗЕМЉОТРЕС У БУДИСАВИ Динамо - Слога 18:1 (10:1)
Динамо из Будисаве приредио је праву голеаду у мечу Друге новосадске лиге, савладавши Слогу из Лока са невероватних 18:1.
Вишекруна је блистао са пет погодака, Сабо је додао четири, а чак девет играча Динама уписало се у стрелце.
Једини гол за Слогу дело је Влаовића, али то је био само тренутак светла у мрачној фудбалској ноћи за госте.
БУДИСАВА: Стадион “Мала Грбавица”, гледалаца 100, судија: Максимовић (Нови Сад). Стрелци: Летић у 7. Тубић у 11. Вишекруна у 15, 31, 33. 38. и 43. Калапати у 16. Прерадовић у 23. Гојков у 49. Бикицки у 48. и 83. Сабо у 64, 66, 72. и 77. Шодић у 69, Влаовић (аутогол) у 37. за Динамо, Рончевић у 39. минуту за Слогу.
ДИНАМО: Петковић, Вулин, Тубић, Вулетић (Черњак), Голубовић, Прерадовић, Калапати (Шодић), Гојков, Летић (Бикицки), Поткоњак (Сабо), Вишекруна (Цветковић).
СЛОГА: Радовановић, Д. Савић (Шарић), Влаовић, Ахметовић, О. Савић, Рончевић, Мађар (Максимовић), Туфегџић, Петровић, Суботички, Радосављев (Огњенов).