ГАЋИНОВИЋ ВЕРУЈЕ У ПОБЕДУ НОВОГ ПАЗАРА ПРОТИВ ВОЈВОДИНЕ: "Велики сам оптимиста"
Тренер фудбалера Новог Пазара Владимир Гаћиновић рекао је да Војводина има индивидуалце који у сваком моменту могу да реше победника.
"Једини су нас победили у претходном плеј-офу. То је за респект, али за респект су и моји играчи. Заслужили су га радом, односом према тренингу и посвећеношћу. Велики сам оптимиста да ће изаћи у правом светлу и ритму, без обзира на кадровске проблеме. Верујем да ћемо одиграти добро и забележити повољан резултат против сјајног тима", рекао је Гаћиновић на конференцији за новинаре.
Утакмица на Градском стадиону у Новом Пазару заказана је за суботу од 17.30. Домаћина ће због казне која истиче са трибина бодрити само деца до 15 година и жене.
Новопазарце су током седмице појачали позајмљени играчи Доминик Сади, Зоран Алиловић и Стефан Станисављевић, а нешто раније и Лука Бијеловић.
"Ако због повреда не буду могли да играју Жулијус Еђике Опара, Скима Тогбе и Емануел Кинг Сиех, верујем да ће их неке новајлије заменити на прави начин. На основу онога што сам видео, мислим да ће нам бити појачања. Тешко је очекивати да одмах буду у пуној форми, али ће бити у конкуренцији за састав јер немамо баш неки избор", навео је Гаћиновић.
"Битно ми је да су (Абдулај) Сисе и још неки носиоци у пуном ритму. Растемо из утакмице у утакмицу, не рачунајући меч са Црвеном звездом, што није мерило. Они су десет копаља изнад свих осталих у овој лиги. Осим ИМТ-а, када смо се опорављали од Европе, све остало смо одиграли на завидном нивоу", додао је он.
Везни фудбалер Новог Пазара Абдулај Сисе, који игра у све бољој форми, рекао је да респектује квалитет Новосађана.
"Спреман сам. Сви смо спремни за сутрашњу утакмицу. Играмо кући и циљ је да победимо. Ми смо целина, увек сам ту за тим. Кад ја добро играм, добро игра и екипа. Кад нисам у добром ритму, лоша је и екипа", казао је Сисе.
Војводина је тренутно трећа у Супер лиги Србије са 17 бодова, док је Нови Пазар пети са 11 бодова.