ФУДБАЛЕРИ ВОЈВОДИНЕ ГОСТУЈУ У НОВОМ ПАЗАРУ Тањга: Можемо да победимо сваког
Лепо је фудбалерима и навијачима Војводине због тога што се црвено-бели налазе у самом врху суперлигашке табеле.
Толико, да немају намеру, судећи по њиховим размишљањима, да ту било шта мењају, пошто исказују јасну жељу да наставе да бележе добре резултате и сачувају ореол непобедивости. На правом и озбиљном тесту на том путу биће у суботу, у сусрету у којем гостују у Новом Пазару и то екипи која константно подиже форму и која је посебно опасна у утакмицама у којима је домаћин.
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга био је оптимиста је пред полазак за Нови Пазар.
– На пут крећемо спремни и одлучни да наставимо низ сусрета у којима смо непобедиви – рекао је стратег игре новосадског суперлигаша. - С друге стране, свесни смо да идемо у госте екипи која је у успону, која игра брзо и зна шта жели. Очекујем занимљиву утакмицу и обострано велику борбу, јер су све наше утакмице у Новом Пазару имале такву ноту и наглашен карактера супарника. Очекујем дуел на резултат, а ми у њега улазимо максимално спремни, јер немамо кадровских проблема, ако изузмемо због повреде одсутног Марка Величковића. У сваком случају, надамо се најбољем и повољном резултату за нас, јер смо тим који може да победи сваког ривала.
Тањга се кратко осврнуо се и на прошли сусрет са Чукаричким, али и на неке могуће промене у стартној постави тима који предводи.
– Сваку утакмицу анализирамо и евидентно је да смо тада преспавали прво полувреме. Некада смо имали проблем везан за то да преспавамо последњих 20 минута, а сада смо то учинили у првом полувремену, тако да се полако уклапамо у то да прођемо читав сусрет без тога. Не бих износио размишљања о саставу, разговарам с играчима, имамо отворен однос и видећемо ко ће се боље осећати. На крају, ја ћу, заједно с мојим стручним штабом, донети коначне одлуке. Размишљамо, причамо, могуће је да изненадимо ривала, али и сами себе – додао је Тањга.
Утакмица Нови Пазар – Војводина на програму је у суботу од 17.30 часова, уз ТВ пренос на каналу Арена спорт 1.
А. Предојевић