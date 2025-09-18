ЗНАМО КОЈИ ДРЕС НОСИМО – Вошин Вукан Савићевић пред Нови Пазар: Победа и ништа друго
Војводина у Новом Пазару жели да настави низ непобедивости у Супер лиги Србије.
Тим из Новог Сада гостује у граду на Јошаници у суботу од 17:30 у мечу 9. кола домаћег првенства.
Вукан Савићевић има битну улогу у бело-црвеном дресу. На утакмици са Чукаричким ушао је на терен у 58. минуту и потпуно променио ток меча. Његова асистенција Ранђеловићу превела је меч на воденицу Воше.
Пред наредни изазов Вукан јасно наглашавa.
– Циљ се зна. Нема превише потребе да причамо о томе, јер на сваки меч улазимо с истим амбицијама. Знамо који дрес носимо и коју обавезу он доноси приликом изласка на терен. Победа и ништа друго – почиње причу Савићевић.
Гостовање Новом Пазару спада у теже мечеве у првенству, посебно када ривал изгледа као прошле и ове сезонe.
– Одлична екипа! Играње у Европи и одлазак Адема Љајића нису оставили трага. Поново су у врху табеле, а добро је познато колико је тешко однети бодове из Пазара. Домаћин од нас има поштовање.
Седам мечева – пет победа уз два ремија. Вошин сјајан почетак сезоне.
– Задовољни смо, али полако, тек смо почели. Не летимо, нисмо још ништа урадили, налазимо се на месту где би Војводина увек минимално требало и да буде. Размишљамо само од утакмице до утакмице, можда је то некима фраза, али код нас је заиста потпуни фокус на једном једином мечу и то траје пет-шест дана. Чим завршимо дуел посвећујемо се наредном ривалу и у сваку утакмицу улазимо као да је финале.
Пет везаних голова за Војводину у Новом Пазару постигао је Бамиделе. Ко ће наследити, у овом параметру, некадашњег голгетера Воше?
– Тим је “избацио” Делеа као стрелца на последње две утакмице у Пазару. Сада ће неког другог, до голова долазимо заслугом свих на терену од голмана, па редом… Добри појединци не могу да дођу до изражаја без јаког колектива. Управо је у томе наша највећа снага – порука је Вукана Савићевића.