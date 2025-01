ГАЗЕТА ПРЕНОСИ: Павловић иде из Милана? Ево са ким клуб преговара

Фабрицио Романо је на свом налогу на Твитеру објавио да Фенербахче преговара са Миланом да доведе српског дефанзивца.

Клуб је, према информацијама, спреман да саслуша понуде за Павловића, под условом да оне достигну износ од 18 милиона евра, колико је Милан платио за његов трансфер.

🚨🟡🔵 Fenerbahçe have opened talks with AC Milan for Strahinja Pavlović, negotiations underway. pic.twitter.com/ByfVY5vW0C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025