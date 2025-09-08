ХАРИ КЕЈН ПРЕД ДУЕЛ СА "ОРЛОВИМА": Очекује нас важна и ИЗАЗОВНА УТАКМИЦА против Србије у специјалној атмосфери; О ПОТЕНЦИЈАЛНОМ РАСИЗМУ: Све може да се деси, спремни смо на то
Капитен фудбалске репрезентације Енглеске Хари Кејн изјавио је вечерас пред утакмицу квалификација за Светско првенство против Србије да његову екипу очекује важна и изазовна утакмица у специјалној атмосфери.
Фудбалери Енглеске играће сутра од 20.45 часова против Србије на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
"Биће изазовно. Играо сам овде у Београду пре неколико година, имам то искуство. Очекујем сутра специјалну атмосферу у којој ћемо играти, публика неће бити пријатељски настројена. Чека нас важна утакмица у квалификацијама, морамо да будемо спремни", рекао је Кејн на конференцији за медије.
Он је навео да је репрезентација Србије има добар тим и додао да је Никола Миленковић јак дефанзивац и да је тешко играти против њега.
"Увек волим да играм против најбољих ривала. Мораћу да извучем најбоље из себе, али увек сам волео изазове и тешке утакмице. Србија има сјајне нападаче, Александар Митровић, против њега сам често играо у Премијер лиги. Он је сјајан стрелац, физички је тешко да се игра против њега, а у шеснаестерцу је опасан један на један. Ко год буде играо, мораћемо да будемо свежи и спремни да га зауставимо" изјавио је енглески фудбалер.
Кејн је истакао да очекује сличну утакмицу као што је била она на Европском првенству прошле године, када је Енглеска победила Србију са 1:0.
"То је била врло захтевна утакмица коју смо играли прошлог лета у Немачкој и добро смо контролисали читав ток утакмице. У другом полувремену Србија заиста је била добра, мораћемо да будемо агресивни и да уђемо са доста енергије у меч", додао је Кејн.
Новинари из Енглеске поставили су питање Кејну на конференцији о навијачима Србије и потенцијалном расизму на стадиону у Београду.
"Имали смо састанак, причали смо о протоколу. Не желимо да причамо о томе превише, фокус је на утакмици, фокус је да победимо Србију. Све може да се деси, спремни смо на то. Али нећемо мислити о томе, мислићемо о утакмици, да уживамо у утакмици", рекао је Кејн.
"Спремни смо да урадимо УЕФА протокол, да хендлујемо ту ситуацију како треба. Неће бити ништа, нећемо да причамо о томе док се не деси. Спремни смо. Дискутовали смо као група. Ако се увреде догоде, урадићемо оно што је неопходно", поручио је Кејн.
Енглеска је прва на табели групе К са 12 бодова из четири утакмице, док је Србија на другом месту са седам бодова после три одиграна меча.