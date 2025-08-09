ХУМСКА ДОБИЈА КАПИТАЛНО ПОЈАЧАЊЕ Из Наполија у Партизан стиже атипичан играч - висок, добар дриблер и брз
Тренер Партизана Срђан Благојевић потврдио је да ће Матија Поповић ускоро постати фудбалер Партизана, који ће се вратити у клуб за који је играо у омладинској категорији.
-Матија Поповић је атипичан играч - висок, добар дриблер и брз. Може да игра на више позиција у нападу, индивидуално доноси доста тога и прави предност на терену. Он још нема наступ у сениорској конкуренцији. Не сумњам да ће му искуство из Наполија помоћи да се брзо адаптира. Он је генерација 2006, познаје доста Драгојевића, Угрешића. Њему ће период адаптације бити много лакши, само да сачекамо да се то формано заврши - каже Благојевић, а преноси Спортски журнал.
Како пише Моцарт спорт, већ се у понедељак очекује долазак доскорашњег фудбалера Наполија који у Хумску стиже као слободан играч.
Истина, Партизан се обавезао да шампиону Италије исплати одређене проценте у случају будуће продаје Поповића.
План је да 19-годишњак са црно-белима потпише уговор на пет година и постане један од носилаца игре вицешампиона Србије.
Велика предност за Поповића је та што ће поново, као и млађим категоријама Партизана, сарађивати са Огњеном Угрешићем, Вањом Драгојевићем...