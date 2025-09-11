НАЈНИЖА ЦЕНА 60 ДОЛАРА...
ЈАВИЛИ СЕ НАВИЈАЧИ ИЗ 210 ДРЖАВА Више од милион и по захтева за улазнице за предстојећи Мондијал у прва 24 сата МАКСИМАЛНО 4 ПО ОСОБИ
Навијачи из 210 држава поднели су више од милион и по захтева за куповину улазница за Светско првенство у прва 24 сата пријаве, саопштила је данас Светска фудбалска федерација (ФИФА).
Како је саопштила ФИФА, највише захтева за улазнице стигло је из три државе домаћина Мондијала, Сједињених Америчких Држава, Канаде и Мексика, а затим редом из Аргентине, Колумбије, Бразила, Енглеске, Шпаније, Португала и Немачке.
Како је саопштила ФИФА, они који буду изабрани за куповину улазница биће обавештени да су извучени у жребу од 29. септембра, а добиће и термин за куповину, који почиње од 1. октобра.
Куповина ће бити ограничена на четири улазнице по особи за утакмицу, а нико неће моћи да купи више од 40 улазница за цео турнир. Навијачи ће моћи да обезбеде улазнице за групну фазу већ од 60 америчких долара.
Наредна фазе продаје улазница почеће у октобру.