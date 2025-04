ЈЕДНА САГА ОКОНЧАНА: Салах потписао!

Египћанин ће дрес "редса" носити до краја сезоне 2026/27, чиме је клуб окончао једну од три саге. Друге две су Вирџил ван Дајк и Трент Александер-Арнолд.



Било је навода да су клубови из Саудијске Арабије заинтересовани за 32-годишњака, који је члан Ливерпула од 2017. године.

"Наравно да сам узбуђен. Имамо сјајан тим. Имали смо одличан тим и раније. Потписао сам јер мислим да имамо шансу да освојим трофеје и уживамо у фудбалу. Најбоље године сам провео овде. Играо сам осам година, надам се да ће бити и 10. Уживао сам у животу овде, у фудбалу", рекао је Салах и додао:

"Желео бих да кажем да сам веома, веома срећан. Потписао сам јер верујем да можемо заједно да освојимо много великих трофеја. Наставите да нас подржавате, даћемо све од себе, надамо се да ћемо у будућности освојити још трофеја".

Салах ове сезоне има учинак од 32 поготка и 22 асистенције у 45 наступа за клуб.

.@MoSalah has signed a new contract that will keep him with the club beyond the 2024-25 season 😁🔴

— Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025