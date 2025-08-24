clear sky
ЛУКИЋЕВ ФУЛАМ РЕМИЗИРАО С ЈУНАЈТЕДОМ: Миленковић одиграо нерешено у Лондону

24.08.2025. 19:43 19:46
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/Adam Davy/PA via AP

Фудбалери Фулама и Манчестер Јунајтеда ремизирали су у Лондону резултатом 1:1 у утакмици другог кола Премијер лиге.

Гости су повели голом Ленија Јора у 58, а изједначио је Емил Смит Роув у 73. минуту.

Капитен Јунајтеда Бруно Фернандез промашио је пенал у 38. минуту.

Српски репрезентативац Саша Лукић одиграо је цео меч за Фулам.

Фудбалери Евертона победили су на свом терену екипу Брајтона 2:0. Голове за Евертон постигли су Илиман Ндиаје у 23. и Џејмс Гарнер у 52. минуту. Фудбалер Брајтона Дани Велбек није искористио пенал у 77. минуту, пошто је голман Евертона Џордан Пикфорд зауставио његов шут са 11 метара.

Фудбалери Евертона ће у наредном, трећем колу гостовати Вулверхемптону, док ће Брајтон дочекати Манчестер сити.

Фудбалери Кристал Паласа и Нотингем Фореста одиграли су у Лондону без победника, 1:1. Кристал Палас је повео у 37. минуту поготком Исмаила Сара, а бод гостима донео је Калум Хадсон-Одои у 57. минуту. Српски фудбалски репрезентативац Никола Миленковић одиграо је цео меч за клуб из Нотингема.

Кристал Палас ће у наредном колу гостовати Астон Вили, док ће Нотингем Форест на свом терену дочекати Вест Хем.

премијер лига саша лукић никола миленковић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
