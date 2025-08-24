ЛУКИЋЕВ ФУЛАМ РЕМИЗИРАО С ЈУНАЈТЕДОМ: Миленковић одиграо нерешено у Лондону
Фудбалери Фулама и Манчестер Јунајтеда ремизирали су у Лондону резултатом 1:1 у утакмици другог кола Премијер лиге.
Гости су повели голом Ленија Јора у 58, а изједначио је Емил Смит Роув у 73. минуту.
Капитен Јунајтеда Бруно Фернандез промашио је пенал у 38. минуту.
Српски репрезентативац Саша Лукић одиграо је цео меч за Фулам.
Фудбалери Евертона победили су на свом терену екипу Брајтона 2:0. Голове за Евертон постигли су Илиман Ндиаје у 23. и Џејмс Гарнер у 52. минуту. Фудбалер Брајтона Дани Велбек није искористио пенал у 77. минуту, пошто је голман Евертона Џордан Пикфорд зауставио његов шут са 11 метара.
Фудбалери Евертона ће у наредном, трећем колу гостовати Вулверхемптону, док ће Брајтон дочекати Манчестер сити.
Фудбалери Кристал Паласа и Нотингем Фореста одиграли су у Лондону без победника, 1:1. Кристал Палас је повео у 37. минуту поготком Исмаила Сара, а бод гостима донео је Калум Хадсон-Одои у 57. минуту. Српски фудбалски репрезентативац Никола Миленковић одиграо је цео меч за клуб из Нотингема.
Кристал Палас ће у наредном колу гостовати Астон Вили, док ће Нотингем Форест на свом терену дочекати Вест Хем.