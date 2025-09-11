СУПЕРКУП ЋЕ СЕ ИГРАТИ У САЛЦБУРГУ
МЕТРОПОЛИТАНО ЖЕЉНО ИШЧЕКУЈЕ СПЕКТАКЛ Стадион мадридског Атлетика домаћин финала Лиге шампиона 2027. године
11.09.2025. 18:07 18:13
ТИРАНА: Стадион мадридског Атлетика биће домаћин финала Лиге шампиона 2027. године, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).
Како је саопштила УЕФА, после састанка Извршног одбора који је одржан у Тирани, стадион Метрополитано у Мадриду, капацитета 70.460 места, одређен је за домаћина финала Лиге шампиона.
УЕФА је одлучила да се меч Суперкупа следеће године, меч између освајача Лиге шампиона и Лиге Европе, игра у Салцбургу.
Домаћин финала женске Лиге шампиона 2027. године биће Варшава. Национални стадион у главном граду Пољске има капацитет 58.580 места.