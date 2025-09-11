overcast clouds
22°C
11.09.2025.
Нови Сад
eur
117.16
usd
100.1368
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СУПЕРКУП ЋЕ СЕ ИГРАТИ У САЛЦБУРГУ

МЕТРОПОЛИТАНО ЖЕЉНО ИШЧЕКУЈЕ СПЕКТАКЛ Стадион мадридског Атлетика домаћин финала Лиге шампиона 2027. године

11.09.2025. 18:07 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Ultimate Bucket List
Фото: Youtube prinstcrin/Ultimate Bucket List

ТИРАНА: Стадион мадридског Атлетика биће домаћин финала Лиге шампиона 2027. године, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).

Како је саопштила УЕФА, после састанка Извршног одбора који је одржан у Тирани, стадион Метрополитано у Мадриду, капацитета 70.460 места, одређен је за домаћина финала Лиге шампиона.

УЕФА је одлучила да се меч Суперкупа следеће године, меч између освајача Лиге шампиона и Лиге Европе, игра у Салцбургу.

Домаћин финала женске Лиге шампиона 2027. године биће Варшава. Национални стадион у главном граду Пољске има капацитет 58.580 места.

 

уефа лига шампиона
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај