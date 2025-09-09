МИЛЕНКОВИЋ БРЗО ДОБИО НОВОГ ТРЕНЕРА: Нотингем довео стручњака из Аустралије
Аустралијски фудбалски стручњак Ангелос Постекоглу нови је тренер Нотингем Фореста, саопштио је енглески клуб.
Постекоглу (60) ће на клупи Нотингема наследити Нуна Еспирита Санта, који је ноћас добио отказ после несугласица са власником клуба Еванголосом Маринакисом.
– Доводимо у клуб тренера који има доказан и константан успех у освајању трофеја. Његово искуство у тренирању тимова на највишем нивоу, заједно са жељом да са нама у Нотингему изгради нешто посебно, чини га фантастичном особом која ће нам помоћи на нашем путу и доследно остварити све наше амбиције – рекао је Маринакис, објављено је на сајту клуба.
Он је навео да Нотингем сада мора да направи искорак и да уђе у борбу за трофеје.
– Након што смо се пласирали у Премијер лигу, а затим константно градили сезону за сезоном како бисмо обезбедили европски фудбал, сада морамо да направимо прави корак да се такмичимо са најбољима и боримо се за трофеје – изјавио је власник Нотингема.
Постекоглу је претходне две године водио Тотенхем, а са клубом из Лондона је прошле сезоне освојио Лигу Европе након чега је добио отказ у јуну.
Нотингем, чији је члан српски фудбалер Никола Миленковић, се налази на 10. месту на табели Премијер лиге са четири бода после три одиграна кола, а у суботу ће гостовати Арсеналу.