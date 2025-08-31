МИЛОШ ПАНТОВИЋ ПРЕШАО ИЗ ТСЦ-А У ПАНАТИНАИКОС: Српски фудбалер потписао четворогодишњи уговор са "зеленима"
Српски фудбалер Милош Пантовић прешао из ТСЦ-а у Панатинаикос, саопштио је вечерас грчки клуб.
Пантовић (23) је са Панатинаикосом потписао четворогодишњи уговор и носиће дрес са бројем 72. Пантовић је требало да потпише за Серкл Бриж, али је онда из Атине и Панатинаикоса стигла понуда и потписан је уговор. Имаће друштво и српске играче Филипа Ђуричића и Филипа Младеновића уз себе.
Он је претхоне две године играо за ТСЦ и на 93 утакмице у свим такмичењима забележио 28 голова и 17 асистенција.
Српски фудбалер је током каријере био члан и Црвене звезде, Графичара и Вождовца.
Панатинаикос ће се такмичити у Лиги Европе, где су му противници Јанг Бојс, Го Ахед Иглси, Фејенорд, Малме, Штурм, Викторија Плзењ, Ференцварош и Рома.
Panathinaikos has also announced the signing of Serbian striker Milos Pantovic from Backa Topola on a 4 year deal.
The 23 year old has been signed with the view of replacing Jeremejeff, who's contract expires in December.#paofc ☘️ pic.twitter.com/2wZxv0S7HU
— Hellas Football (@HellasFooty) August 31, 2025