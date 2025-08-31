broken clouds
18°C
31.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛОШ ПАНТОВИЋ ПРЕШАО ИЗ ТСЦ-А У ПАНАТИНАИКОС: Српски фудбалер потписао четворогодишњи уговор са "зеленима"

31.08.2025. 23:32 23:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Tanjug
Коментари (0)
pantovic
Фото: FK Panatinaikos

Српски фудбалер Милош Пантовић прешао из ТСЦ-а у Панатинаикос, саопштио је вечерас грчки клуб.

Пантовић (23) је са Панатинаикосом потписао четворогодишњи уговор и носиће дрес са бројем 72. Пантовић је требало да потпише за Серкл Бриж, али је онда из Атине и Панатинаикоса стигла понуда и потписан је уговор. Имаће друштво и српске играче Филипа Ђуричића и Филипа Младеновића уз себе.

Он је претхоне две године играо за ТСЦ и на 93 утакмице у свим такмичењима забележио 28 голова и 17 асистенција.

Српски фудбалер је током каријере био члан и Црвене звезде, Графичара и Вождовца.

Панатинаикос ће се такмичити у Лиги Европе, где су му противници Јанг Бојс, Го Ахед Иглси, Фејенорд, Малме, Штурм, Викторија Плзењ, Ференцварош и Рома.

 

 

фк тсц панатинаикос
Извор:
Дневник/Tanjug
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ: Пантовић херој „лавова"
ТСЦ/Д. Милић

ФУДБАЛЕРИ ТСЦ-А У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ: Пантовић херој „лавова"

12.03.2025. 17:32 18:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО, ВИДЕО) ТСЦ ПРЕОКРЕНУО У ХУМСКОЈ: Пантовић асистирао, Станић тресао мрежу Партизана
спорт

(ФОТО, ВИДЕО) ТСЦ ПРЕОКРЕНУО У ХУМСКОЈ: Пантовић асистирао, Станић тресао мрежу Партизана

11.05.2025. 22:08 22:12
Волим
0
Коментар
0
Сачувај