МЛАДЕН КРСТАЈИЋ ЗАМЕНА ЗА СЕЛЕКТОРА: Испуњава критеријуме, а откривена и плата
Септембарске квалификације за Мундијал 2026. за неке су биле успешне, за неке репрезентације и не толико.
Србија је доживела дебакл против Енглеске у Београду. „Орлови“ су на стадиону „Рајко Митић“ поражени 0:5. Са трибина су се чули повици и звиждуци селектору Србије Драгану Стојковићу Пиксију, а најгласнији су били они са поруком „Пикси, одлази“.
Фудбалски савез Србије за сада не реагује, али у другим се већ повлаче потези након неуспеха. Тако је Казахстан сменио селектора Алија Алијева после дебакла од 6:0 на гостовању против Белгије.
Сада су се појавиле и приче о могућој замени, а портпарол ФС Казахстана Јермухамед Маулен је гостовао у једном подкасту, где је открио да је било прича са агентима из Србије и да је међу понуђеним тренерима и бивши селектор Србије - Младен Крстајић.
- Јуче сам разговарао са страним фудбалским агентима, агентима из Србије. Гледали смо критеријум да тренер буде млађи од 55 година: предложили су ми Младена Крстајића и Милића Чурчића. Милић Чурчић добро познаје казахстански фудбал, говори енглески језик, зна напамет играче попут Оразова, Асранкулова, Чеснокова… Младен Крстајић је одличан кандидат. Његова цена одговара његовом нивоу. Проверили смо плату: 300.000 долара годишње – открио је Јермухамед Маулен.