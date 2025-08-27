МЛАДИ ДЕФАНЗИВАЦ НИКОЛА ЗЕЧЕВИЋ ново појачање Железничара
Сезона у Суперлиги Србије се захуктава, управа Железничар ради пуном паром и наставља са јачањем тима.
У редове „дизелке“ стигло ново појачање дрес плаво-белих задужио је дефанзивац Никола Зечевић (21), који је стигао на позајмицу из шведског Хекена. Млади фудбалер Зечевић игра на позицији централног дефанзивца и висок је 190 цантиметара, каријеру је започео у Србији, а пре одласка у Хекен наступао је за Вождовац.
– После две године проведене у иностранству враћам се домаћем фудбалу. Одлазак из Србије је био веома освежавајућ, научио сам доста тога, прошао кроз доста тога, упознао пуно људи који су ме научили много битних ствари како за живот тако и за фудбал. Овај повратак је једна занимљива степеница у мојој каријери и радује ме веома што имам прилику да опет заиграм на домаћем терену и са некадашњим саиграчима поново укрстим снаге .– почео је Зечевић.
Кажу да си добар у скоку и игри главом.
– Тако кажу. Знам све своје квалитете, итекако сам их свестан али ипак више волим када о томе говоре други, не бих желео да будем пристрасан, моје је да се покажем на терену а речи долазе саме након тога. Као играч сам доста прецизан и стрпљив, самоуверен и волим да у тиму осећам позитивну енергију, поштовање и другарство, јер је то на крају оно што нас покреће.-
Како ти се допада тим Железничара?
– У сваком тиму сваки играч има неки свој значај и посебно место, ја тек треба да се уклопим у ново окружење, али свакако као играч могу да понудим доста тога да то место и оправдам, брз сам, имам скочност, кажу да имам осећај за своју позицију, што ћу надам се и показати у наредном периоду.-
Колико си пратио Супер Лигу Србије и игре Железничара?
– Пратио сам нашу лигу колико су ми то обавезе у тадашњем клубу допуштале, ова сезона ми је веома занимљива, било је ту доста лепих мечева Железничара што нам говори и сама табела и веома се радујем што ћу бити у прилици да помогнем да покушамо да се позиционирамо што боље.-
Да ли си задовољан тренутном формом?
– Своју тренутну форму ћу, надам се, што пре показати на терену. Нисам играо један временски период, али осећам да то није утицало на моју спремност да се жртвујем за тим и урадим све у мојој моћи за сваки бод. Навијачима бих поручио да наставе да бодре наш клуб и да буду ветар у леђа како мени тако и свим момцима који играју са овим грбом.-
Као млад си отишао у иностранство, која је твоја порука младим играчима?
– Па као неко ко је у суштини и даље млад играч и сам доста тога још учим. Оно што је свакако веома важно на овом професионалном путу је стрпљење и упорност. Не иде увек све по нашем плану и није све увек сјајно, играчи често наилазе на повреде, на различите камене спотицања, али као и у животу тако је и у спорту нормално да некада мора да се иде тежим путем. Али то су ствари које од нас праве пре свега људе а након тога и чврсте и спремне играче на терену.– закључио је Зечевић.
Б. Стојковски