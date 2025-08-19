У БОЈАМА „ДИЗЕЛКЕ“: Суперлигаш Железничар отворио фан-шоп за навијаче
Пред утакмицу са Радничким из Ниша испред западне трибине СРЦ Младост, Фудбалски клуб Железничар из Панчева је добио свој први званични фан-шоп.
Првог дана током отварања, најмлађи навијачи су уживали у дружењу са маскотом клуба Гвозденом, као и у бојењу лица и руку у бојама клуба што је додатно испунило лепу атмосферу.
Бојење најмлађих пред меч са Нишлијама урадила је Марина Грбић која је имала пуне руке посла да испуни жеље малишана.
Фан шоп ће радити на дане утакмица и нуди разноврсне производе за навијаче, укључујићи дуксерице, навијачке шалове, шоље са знаком клуба и друге сувенире.
Лепа увертира је била испред стадиона, а фудбалери Железничара су добром игром на терену допринели да обрадују своје навијаче убедљивом победом против Радничког 3:0.