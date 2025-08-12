clear sky
34°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Млади фудбалери Рогановић, Симић и Јанковић ПОТПИСАЛИ НОВЕ УГОВОРЕ СА ПАРТИЗАНОМ

12.08.2025. 16:20 16:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
partizan
Фото: ФК Партизан

Млади фудбалери Милан Рогановић, Никола Симић и Димитрије Јанковић потписали су нове уговоре са Партизаном, саопштио је данас вицешампион Србије.

"Почетак сезоне, игре које наш тим пружа и остварени резултати потврђују исправност стратегије ФК Партизан, ослањање на играче поникле у сопственој школи фудбала. У складу са том јасно дефинисаном спортском и пословном политиком, клуб је продужио сарадњу са тројицом младих, перспективних фудбалера, који су већ сада неизоставни стубови тима тренера Срђана Благојевића", стоји у клупској објави.

Истиче се да су Рогановић, Симић и Јанковић показали оданост црно-белим бојама. 

"Рогановић и Јанковић потписали су нове уговоре до 2030. године, а Симић до 2029. године. Сва три уговора садрже високе излазне клаузуле, чиме клуб додатно штити спортски и финансијски интерес. Продужетак уговора са талентованим играчима јасан је сигнал да Партизан гради тим на чврстим темељима, спајајући младост, квалитет и приврженост клубу, вредности које ће и у годинама које долазе чинити темељ дугорочне стратегије нашег клуба", закључује се у клупској објави.

фк партизан нови уговори
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОВА ТРАНСФЕР БОМБА! МИТРОВИЋ СЕ ВРАЋА У ПАРТИЗАН? Мистериозни човек плаћа 25 МИЛИОНА ЕВРА

НОВА ТРАНСФЕР БОМБА! МИТРОВИЋ СЕ ВРАЋА У ПАРТИЗАН? Мистериозни човек плаћа 25 МИЛИОНА ЕВРА

12.08.2025. 11:00 11:09
Волим
0
Коментар
0
Сачувај