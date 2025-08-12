Млади фудбалери Рогановић, Симић и Јанковић ПОТПИСАЛИ НОВЕ УГОВОРЕ СА ПАРТИЗАНОМ
Млади фудбалери Милан Рогановић, Никола Симић и Димитрије Јанковић потписали су нове уговоре са Партизаном, саопштио је данас вицешампион Србије.
"Почетак сезоне, игре које наш тим пружа и остварени резултати потврђују исправност стратегије ФК Партизан, ослањање на играче поникле у сопственој школи фудбала. У складу са том јасно дефинисаном спортском и пословном политиком, клуб је продужио сарадњу са тројицом младих, перспективних фудбалера, који су већ сада неизоставни стубови тима тренера Срђана Благојевића", стоји у клупској објави.
Истиче се да су Рогановић, Симић и Јанковић показали оданост црно-белим бојама.
"Рогановић и Јанковић потписали су нове уговоре до 2030. године, а Симић до 2029. године. Сва три уговора садрже високе излазне клаузуле, чиме клуб додатно штити спортски и финансијски интерес. Продужетак уговора са талентованим играчима јасан је сигнал да Партизан гради тим на чврстим темељима, спајајући младост, квалитет и приврженост клубу, вредности које ће и у годинама које долазе чинити темељ дугорочне стратегије нашег клуба", закључује се у клупској објави.