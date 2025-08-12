НОВА ТРАНСФЕР БОМБА! МИТРОВИЋ СЕ ВРАЋА У ПАРТИЗАН? Мистериозни човек плаћа 25 МИЛИОНА ЕВРА
Човек из управе Ал Хилала обећао да ће Александру Митровићу платити разлику до 25 милиона евра уколико пређе у други клуб, тако да нема препреке да се Митар врати у Партизан.
Александар Митровић сигурно напушта Ал Хилал, чак му је један човек из управе клуба обећао да ће му из свог џепа платити разлику у примањима за последњу годину уговора, а Србин треба да добије 25.000.000 евра.
Најбољи стрелац у историји српске репрезентације већ две године игра у Саудијској Арабији, где је зарадио 50.000.000 евра, док ће се сада највероватније вратити у Европу, где га чека мања плата.
Снажни нападач поникао је у школи Партизана, велики је навијач црно-белих и сада има шансу да опет обуче дрес клуба из Хумске улице, уколико би две стране наше договор. Пре неколико година Митровић је у разговору за Моцарт спорт истакао да ће се у Партизан вратити у пуној снази и да жели да тако оствари своје снове.
- Жао ми је само што нисам још коју годину одиграо за Партизан. Волео бих још једном да покушам и остварим циљеве које сам одавно сам себи зацртао. Пре свега се то односи на играње с Партизаном у Лиги шампиона, али и постизање још голова. Осећам да то могу. Имам још неке жеље, може се рећи недовршена посла у Хумској, нешто што нисам урадио у првом мандату. Kажу људи да не би требало планирати, али свакако бих волео да још једном обучем тај дрес - рекао је тада Митровић и додао:
- Свако ко ме познаје, посведочиће да заиста желим опет у Хумску. Иако бих волео одмах, морамо бити реални, сад то није могуће. Међутим, убеђен сам да ће се једног дана стећи услови да опет заиграм пред Гробарима. Да се зна, нећу се враћати реда ради, нити да бих заузимао место младима, неком детету из школе које једва чека да добије који минут у првом тиму.
Изгледа да се та опција чини реалном, јер новац неће бити проблем. Kоји год клуб да Митровић одабере, добиће од Арапа разлику до 25.000.000 евра. Додатни плус би представљала и сјајна атмосфера која влада у Партизану. Све више навијача долази на стадион и бодри екипу, Хумска више није празна, а може се рећи и да млади фудбалери играју одлично. Ипак, фали им мало искуства, тако да је сигурно сада право време за повратак Митра, макар то било и на годину дана.
Потенцијалан проблем: Тражи га и Лидс
Међутим, повратак Митровића у Партизан није тако изгледан, јер га многи енглески медији повезују с Лидс јунајтедом. Митровић је за Ал Хилал одиграо 79 утакмица, уписавши 68 голова и 15 асистенција. Освојио је чак четири трофеја, а сада дефинитивно мора да промени средину.