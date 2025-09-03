На данашњи дан пре 40 година погинуо фудбалер Партизана Драган Манце
Легендарни фудбалер Партизана Драган Манце погинуо је на данашњи дан пре 40 година у саобраћајној несрећи у Земуну.
Манце је погинуо 3. септембра 1985. године у 23. години у саобраћајној несрећи док је журио на тренинг Партизана.
"Несрећа га је зауставила онда када нико други на терену није могао. Био је те 1985. године најбољи нападач клуба, играч којег је публика обожавала и узор којем су се дивили чак и они који не воле фудбал. Колико је био велики говори и то што његов прерани одлазак нису прежалили ни његови ривали јер није Драган Манце био само врхунски фудбалер који је на 279 утакмица постигао 174 гола, већ је био неко ко је био велики и ван терена", објављено је на званичном сајту Партизана.
Манце је рођен 26. септембра 1962. године у Београду. Он је фудбалску каријеру почео у Галеници (садашњи Земун), а у Партизан је стигао 1980. године. За репрезентацију Југославије одиграо је четири меча.
"А за навијаче Партизана он је увек био фудбалска класа, мајстор у кога су имали поверење и стрелац једног од најлепших голова из волеја у српском фудбалу. Иза њега је, поред фудбалског наслеђа, остало и оно његово радовање опевано у стиховима - на коленима клизи по трави, подиже руке голове слави. Драган Манце је легенда, а легенде живе заувек", објавио је клуб из Хумске.
Партизан је пре пет дана одиграо меч седмог кола Суперлиге Србије против Радника (2:0) у дресовима који су дизајнирани у знак сећања на Манцеа.