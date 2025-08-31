overcast clouds
ПАРТИЗАН ПОБЕДИО РАДНИКА И ЗАДРЖАО ВОДЕЋУ ПОЗИЦИЈУ: Костић за вођство,  Манцеу у част

31.08.2025.
Пише:
Лазо Бакмаз
Извор:
Дневник
Ugresic
Фото: Капитен Огњен Угрешић предводио је тим Партизана до пете победе у првенству, фото: ФК Партизан

Петом победом, у шест утакмица, овога пута против Радника (2:0) фудбалери Партизана оверили су челну позицију на супелигашкој табели.

Истина, до тријумфа су стигли у завршној четвртини меча, али намера да победу и остваре била је уочљива од првог до завршног минута. Својим петим голом у шест утакмица црногорски омладински репрезентативац Андреј Костић (18) пробудио је међу навијачима Партизана успомену на легендарног голгетера Драгана Манцеа.

- Драго нам је што првенствену паузу дочекујемо са прве позиције на табели, што нам пуно значи на бази самопоуздања тима – рекао је тренер црно-белих Срђан Благојевић. – Задовољан сам утакмицом на организационом плану, против противника који се доста квалитетно бранио у средњем и ниском блоку. Како нисмо дали гол у првом полувремену, други део започели смо нервозно, али играчи су показали психичку стабилност, стрпљиво градећи пут као победи која је пред крај и уследила. Андреј (Костић)нам је скратио муке када је постигао толико жељени гол и ја му на томе искрено честитам, као и комплетној екипи на победи у утакмици која је била својеврстан омаж легендама Партизана, Драгану Мацеу у првом реду. Хвала сваком навијачу који је дошао на утакмицу. 

После двонедељне првенствене паузе Партизан ће у осмом суперлигашком колу, 13. септембра, гостовати код Спартака у Суботици. 

Л. Б-з

