ПАРТИЗАН ПОБЕДИО РАДНИКА И ЗАДРЖАО ВОДЕЋУ ПОЗИЦИЈУ: Костић за вођство, Манцеу у част
Петом победом, у шест утакмица, овога пута против Радника (2:0) фудбалери Партизана оверили су челну позицију на супелигашкој табели.
Истина, до тријумфа су стигли у завршној четвртини меча, али намера да победу и остваре била је уочљива од првог до завршног минута. Својим петим голом у шест утакмица црногорски омладински репрезентативац Андреј Костић (18) пробудио је међу навијачима Партизана успомену на легендарног голгетера Драгана Манцеа.
- Драго нам је што првенствену паузу дочекујемо са прве позиције на табели, што нам пуно значи на бази самопоуздања тима – рекао је тренер црно-белих Срђан Благојевић. – Задовољан сам утакмицом на организационом плану, против противника који се доста квалитетно бранио у средњем и ниском блоку. Како нисмо дали гол у првом полувремену, други део започели смо нервозно, али играчи су показали психичку стабилност, стрпљиво градећи пут као победи која је пред крај и уследила. Андреј (Костић)нам је скратио муке када је постигао толико жељени гол и ја му на томе искрено честитам, као и комплетној екипи на победи у утакмици која је била својеврстан омаж легендама Партизана, Драгану Мацеу у првом реду. Хвала сваком навијачу који је дошао на утакмицу.
После двонедељне првенствене паузе Партизан ће у осмом суперлигашком колу, 13. септембра, гостовати код Спартака у Суботици.
Л. Б-з