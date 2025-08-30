moderate rain
ЕМОТИВНО ВЕЧЕ У ХУМСКОЈ: Партизан у ретро дресовима, у част Драгана Манцеа, савладао Радник

30.08.2025. 21:35 21:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана савладали су Радник из Сурдулице резултатом 2:0 у утакмици седмог кола Суперлиге Србије.

Први гол постигао је резервиста Андреј Костић у 71. минуту и прославио га у стилу легендарног голгетера Драгана Манцеа.

Партизан је меч играо у ретро белим дресовима, као подсећање на голгетера, који је трагично изгубио живот пре 40 година.

Симболично, Костић на дресу носи "деветку" коју је прославио Манце.

Коначан резултат поставио је, такође резервиста, Бибрас Натхо у 90. минуту из пенала.

Раније данас, у Бачкој Тополи ТСЦ и Јавор су ремизирали 2:2, док од 21 сат у Лучанима играју Младост и Војводина.

фк партизан
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
