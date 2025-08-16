НЕКАДАШЊИ ФУДБАЛЕР ЗВЕЗДЕ МАРЈАН МАРКОВИЋ: Пун стадион неопходан у завршници квалификација за Лигу шампиона
Некадашњи фудбалер Црвене звезде Марјан Марковић позвао је навијаче "црвено-белих" да се окупе у што већем броју на мечу са Пафосом, који ће бити одигран у уторак од 21 час на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
Фудбалери Звезде ће у уторак на свом терену дочекати Пафос у првом мечу плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
"Црвена звезда је у предности, мислим да би пролаз могли да решимо већ у Београду, да направимо повољан резултат и да на Кипар играчи оду смирене главе, хладне главе где ће одиграти што се каже на резултат, без икакве еуфорије", рекао је Марковић, пренео је званични сајт Звезде.
Он је истакао да очекује добру игру фудбалера Звезде.
"Очекује се наравно пун стадион, добра игра. Али уколико желимо да се пласирамо у Лигу шампиона не би требало да нас занима лепршавост, да уживамо много у лепоти, већ једноставно да се одигра на резултат и да не гледамо на грешке којих ће бити или неће бити, треба играти на резултат", додао је некадашњи фудбалер Звезде.
Марковић је позвао навијаче Звезде на Маракану.
"Хвала Богу да ће доћи навијачи. То се и очекује, јер је завршница за улазак у ЛШ. Већ против Леха се осетила еуфорија. Очекујем да ће бити пуне трибине. Ја их овим путем позивам да дођу у што већем броју и подрже ове младе момке где ћемо наравно бити хендикепирани неиграњем поготово Радета Крунића, који доста значи за везни ред. Али биће то једна добра утакмица да се млади момци покажу и да пред пуном Мараканом остваре повољан резултат и да након тога одемо на Кипар мирни и сталожени", истакао је Марковић.
Реванш дуел између Пафоса и Звезде биће одигран 26. августа у Лимасолу.