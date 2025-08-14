НЕМАЊА МАТИЋ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ЛИОНА: Раскинуто партнерство
14.08.2025. 20:33 20:35
Коментари (0)
Српски фудбалер Немања Матић није више члан Лиона, саопштио је француски клуб.
"Немања Матић и Лион раскидају партнерство. Хвала ти на свим лепим тренуцима, Немања. Срећно у будућности", стоји у клупској објави.
Матић (37) је у Лион стигао у јануару 2024. године. Одиграо је 55 утакмица за француски клуб у свим такмичењима и дао један гол.
У пребогатој каријери Матић је пре Лиона играо за Челси, Манчестер Јунајтед, Рому, Кошице, Бенфику, Рен и Витесе.
Од 2008. до 2019. године Матић је одиграо 48 утакмица за репрезентацију Србије, уз два постигнута гола.