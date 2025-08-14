clear sky
28°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЊА МАТИЋ НИЈЕ ВИШЕ ЧЛАН ЛИОНА: Раскинуто партнерство

14.08.2025. 20:33 20:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
matic
Фото: Olympique Lyonnais

Српски фудбалер Немања Матић није више члан Лиона, саопштио је француски клуб.

"Немања Матић и Лион раскидају партнерство. Хвала ти на свим лепим тренуцима, Немања. Срећно у будућности", стоји у клупској објави.

Матић (37) је у Лион стигао у јануару 2024. године. Одиграо је 55 утакмица за француски клуб у свим такмичењима и дао један гол. 

У пребогатој каријери Матић је пре Лиона играо за Челси, Манчестер Јунајтед, Рому, Кошице, Бенфику, Рен и Витесе.

Од 2008. до 2019. године Матић је одиграо 48 утакмица за репрезентацију Србије, уз два постигнута гола.

немања матић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НЕМАЊА МАТИЋ ИЗАЗВАО БУРУ У ФРАНЦУСКОЈ: Покрио лого против хомофобије на свом дресу
спорт

НЕМАЊА МАТИЋ ИЗАЗВАО БУРУ У ФРАНЦУСКОЈ: Покрио лого против хомофобије на свом дресу

18.05.2025. 17:59 18:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај