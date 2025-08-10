НОВИ ИЗЛИВИ МРЖЊЕ НА ПОЉУДУ Торцида запалила српску заставу и узвикивала „За дом спремни“
10.08.2025. 23:50 23:58
Коментари (0)
СПЛИТ: Навијачи сплитског Хајдука, припадници навијачке групе "Торцида", запалили су српску заставу и узвикивали усташки поклич "за дом спремни" током утакмице хрватског шампионата у којој је њихов клуб као домаћин победио Горицу резултатом 2:0.
Како је пренео хрватски портал Index, навијачи Хајдука су обележили 30 година од злочиначке акције "Олуја" током које је убијено више од 1.900 Срба, а протерано је преко 200 хиљада.
У склопу "прославе" хрватских навијача запаљена је српска застава, клицало се "за дом спремни" и певало се "Србија пада, Србија пропада", преноси портал "Index".
Фотографију паљења српских застава можете погледати ОВДЕ.