clear sky
26°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ ИЗЛИВИ МРЖЊЕ НА ПОЉУДУ Торцида запалила српску заставу и узвикивала „За дом спремни“

10.08.2025. 23:50 23:58
Пише:
Дневник
Извор:
Index.hr/Дневник
Коментари (0)
Фото: Youtube Printscreen

СПЛИТ: Навијачи сплитског Хајдука, припадници навијачке групе "Торцида", запалили су српску заставу и узвикивали усташки поклич "за дом спремни" током утакмице хрватског шампионата у којој је њихов клуб као домаћин победио Горицу резултатом 2:0.

Како је пренео хрватски портал Index, навијачи Хајдука су обележили 30 година од злочиначке акције "Олуја" током које је убијено више од 1.900 Срба, а протерано је преко 200 хиљада. 

У склопу "прославе" хрватских навијача запаљена је српска застава, клицало се "за дом спремни" и певало се "Србија пада, Србија пропада", преноси портал "Index".

Фотографију паљења српских застава можете погледати ОВДЕ.

торцида усташки поклич паљење заставе
Извор:
Index.hr/Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај