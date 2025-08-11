clear sky
ОДБИЈЕНА ЖАЛБА КРИСТАЛ ПАЛАСА, енглески клуб ће играти у Лиги конференције

Фото: pixabay.com

Суд за спортску арбитражу (ЦАС) у Лозани одбио је жалбу Кристал Паласа на одлуку Европске фудбалске уније (УЕФА), па ће енглески клуб на јесен ипак играти у Лиги конференција уместо у Лиги Европе.

Како је саопштено, ЦАС је потврдио одлуку УЕФА јер је доказано да у власничкој структури енглеског клуба учествује и Џон Текстор, већински власник француског Лиона. Пошто је Лион већ обезбедио играње у Лиги Европе наредне јесени, ЦАС сматра да је оправдана одлука УЕФА да два клуба са истом власничком структуром не могу да учествују у истом такмичењу због сукоба интереса. 

Кристал Палас је у мају освојио енглески ФА Куп, што му је први трофеј у клупској историји. Освајањем пехара по правилима је обезбедио место у Лиги Европе, али ће после свега морати да се задовољи играњем у најмлађем и најслабијем континенталном такмичењу. 

УЕФА је саопштила да ће уместо Кристал Паласа у Лиги Европе играти Нотингем Форест.

