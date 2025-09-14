heavy intensity rain
14.09.2025.
Нови Сад
„ОПРАО“ САМ СЕ ЗА ПРВИ МЕЧ – Џон Мери донео победу Војводини: Фантастичан осећај

14.09.2025. 16:05
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине савладали су након преокрета Чукарички резултатом 3:1 (0:0) у мечу осмог кола Супер лиге Србије.

Играч утакмице на “Карађорђу” био је повратник у бело-црвени дрес Џон Мери.

Са два гола, у 70. и 86. минуту донео је клубу прво место на табели и велику радост навијачима којима се, како каже, искупио за претходни меч на домаћем терену.

– Осећам се сјајно, ово је моја друга званична утакмица на “Карађорђу”. Прва је била ужасна, али сада сам “опрао” своје име и осећам се одлично, ма осећам се фантастично. Донети победу клубу је невероватна ствар – рекао је Џон Мери за клупски сајт.

Поглед на табелу доноси осмех на лице сјајног нападача:

– Радимо сјајно и резултати су одраз тога. Уживам да видим што смо у врху табеле и желимо ту и да останемо. Војводини је место сваке сезоне у Европи и хоћемо да то постане стандард за нас клуб.

Момак који се након девет година вратио у Вошу, имао је поруку за навијаче и на течном српском језику.

– Војводинаши, хвала пуно за све на овом мечу, видимо се на следећој утакмици! Уживање је играти пред оваквим навијачима, надам се да ће трибине бити све пуније како сезона одмиче, а на нама је наставимо у овом стилу до краја сезоне – јасна је порука Џона Мерија.

Мери је био сјајан на гостовању у Суботици када је погодио за победу у 90. минуту. Сада је поново био човек преокрета. Све то је показатељ озбиљног и темељног рада у новосадској “старој дами” приликом долазака и одлазака играча. Воша прави историјске излазне трансфере, а тим је све јачи и бележи све боље резултате.

