ОПРОШТАЈ ОД СИМБОЛА ЗВЕЗДЕ: Одржана комеморација Дејану Миловановићу

20.09.2025. 14:22 14:24
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

На стадиону "Рајко Митић" у Београду је одржан комеморативни скуп поводом смрти некадашњег капитена Фудбалског клуба Црвена звезда Дејана Миловановића.

Миловановић је преминуо пре четири дана у 42. години на терену док је играо за ветеране Звездаре, а у суботу ће бити сахрањен.

Комеморацији је присуствовала породица Миловановић, као и управа Црвене звезде на челу са председником Светозаром Мијаиловићем, генералним директором Звезданом Терзићем, спортским директором Митром Мркелом, техничким директором Марком Марином и оперативним директором Марком Петровићем.

Од Миловановића су се опростили и бивши саиграчи Бранислав Ивановић, Душан Баста, Никола Жигић, Душан Анђелковић, као и бројни спортски радници и пријатељи.

Некадашњем фудбалеру Црвене звезде и председнику секције ветерана Бошку Ђуровском позлило је док је говорио на комеморацији, а у једном тренутку му се толико слошило да се умало срушио. Ипак, његово стање је тренутно добро, али мораће на додатна испитивања.

Поштована породицо, поштовани звездаши, скупили смо се овде да одамо последњу почаст нашем Декси. Био је и остао симбол Црвене звезде, био је идол својих саиграча, играча и навијача који су долазили после њега. Љубав према Звезди инспирисана је његовим оцем који је играо у чувеној генерацији и био успешан у њој. Прве кораке направио је овде, од петлића је играо за Звезду. Кулминација његових квалитета била је у омладинској селекцији код Томе Милићевића. Освојили су све што се могло освојити. Тих пет величанствених из омладинске школе су прешли у први тим и тамо наставили да нижу успехе рекао је Ђуровски.

Он је навео да је имао част да подигне два пехара дупле круне у којима је и Миловановић учествовао.

Ушао је у клуб 300, одиграо је више од 300 утакмица. Морате признати да је у ово време то привилегија одабраних. Фудбал је био његов живот и са њега је отишао у вечност. Вечност је незаборав изјавио је Ђуровски.

Председник Црвене звезде Светозар Мијаиловић рекао је да су Миловановићева скромност, љубазност, посвећеност, дружељубивост биле његове врлине које су га, уз храброст и поштење, препоручивале да буде вођа. 

Напустио нас је Дејан Деки Миловановић. Напустио нас је изненада, тако млад, да је неверица толико велика да нам не дозвољава да ту чињеницу, страшну и неправедну, уопште прихватимо. Отишао је Звездин капитен, право са терена у вечност. Постигао је гол за своје ветеране и отишао на начин достојан највећих античких трагедија и упутио се негде горе, код свог оца Ђорђа. Трагедија без премца на такав начин. Дебитовао је као момак са свега 17 година и већ наредне сезоне забележио је 35 такмичарских утакмица за Звезду, што му је био и лични рекорд у једној сезони. Памтићемо његове евроголове против Партизана, Кјева и многе друге поручио је Мијаиловић. 

Од Миловановића се на комеморативном скупу опростио и његов кум и некадашњи играч Црвене звезде Милош Димитријевић, који је рекао да је Миловановић био поштен, искрен и увек спреман да помогне свима.

Никада нисам могао да замислим да ћу стајати овде и говорити ове речи. Још у понедељак ме је мој кум позвао и рекао: 'Требаш ми дођи, ухвати неки лет из Француске, дођи да одиграмо ту утакмицу у уторак, треба да добијемо ове'. Те његове речи ми и данас одзвањају у глави и заувек ће остати у мом срцу. Деки за мене никад није био само пријатељ, он је био брат и кум, неко ко је увек био део мог живота и ко је доносио радост и смех свима око себе. Његов осмех, његова шала увек у правом тренутку, његова спремност да помогне - то је оно што га је чинило посебним навео је Димитријевић.

