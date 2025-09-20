ОПРОШТАЈ ОД СИМБОЛА ЗВЕЗДЕ: Одржана комеморација Дејану Миловановићу
На стадиону "Рајко Митић" у Београду је одржан комеморативни скуп поводом смрти некадашњег капитена Фудбалског клуба Црвена звезда Дејана Миловановића.
Миловановић је преминуо пре четири дана у 42. години на терену док је играо за ветеране Звездаре, а у суботу ће бити сахрањен.
Комеморацији је присуствовала породица Миловановић, као и управа Црвене звезде на челу са председником Светозаром Мијаиловићем, генералним директором Звезданом Терзићем, спортским директором Митром Мркелом, техничким директором Марком Марином и оперативним директором Марком Петровићем.
Од Миловановића су се опростили и бивши саиграчи Бранислав Ивановић, Душан Баста, Никола Жигић, Душан Анђелковић, као и бројни спортски радници и пријатељи.
Некадашњем фудбалеру Црвене звезде и председнику секције ветерана Бошку Ђуровском позлило је док је говорио на комеморацији, а у једном тренутку му се толико слошило да се умало срушио. Ипак, његово стање је тренутно добро, али мораће на додатна испитивања.
– Поштована породицо, поштовани звездаши, скупили смо се овде да одамо последњу почаст нашем Декси. Био је и остао симбол Црвене звезде, био је идол својих саиграча, играча и навијача који су долазили после њега. Љубав према Звезди инспирисана је његовим оцем који је играо у чувеној генерацији и био успешан у њој. Прве кораке направио је овде, од петлића је играо за Звезду. Кулминација његових квалитета била је у омладинској селекцији код Томе Милићевића. Освојили су све што се могло освојити. Тих пет величанствених из омладинске школе су прешли у први тим и тамо наставили да нижу успехе – рекао је Ђуровски.
Он је навео да је имао част да подигне два пехара дупле круне у којима је и Миловановић учествовао.
– Ушао је у клуб 300, одиграо је више од 300 утакмица. Морате признати да је у ово време то привилегија одабраних. Фудбал је био његов живот и са њега је отишао у вечност. Вечност је незаборав – изјавио је Ђуровски.
Председник Црвене звезде Светозар Мијаиловић рекао је да су Миловановићева скромност, љубазност, посвећеност, дружељубивост биле његове врлине које су га, уз храброст и поштење, препоручивале да буде вођа.
– Напустио нас је Дејан Деки Миловановић. Напустио нас је изненада, тако млад, да је неверица толико велика да нам не дозвољава да ту чињеницу, страшну и неправедну, уопште прихватимо. Отишао је Звездин капитен, право са терена у вечност. Постигао је гол за своје ветеране и отишао на начин достојан највећих античких трагедија и упутио се негде горе, код свог оца Ђорђа. Трагедија без премца на такав начин. Дебитовао је као момак са свега 17 година и већ наредне сезоне забележио је 35 такмичарских утакмица за Звезду, што му је био и лични рекорд у једној сезони. Памтићемо његове евроголове против Партизана, Кјева и многе друге – поручио је Мијаиловић.
Од Миловановића се на комеморативном скупу опростио и његов кум и некадашњи играч Црвене звезде Милош Димитријевић, који је рекао да је Миловановић био поштен, искрен и увек спреман да помогне свима.
– Никада нисам могао да замислим да ћу стајати овде и говорити ове речи. Још у понедељак ме је мој кум позвао и рекао: 'Требаш ми дођи, ухвати неки лет из Француске, дођи да одиграмо ту утакмицу у уторак, треба да добијемо ове'. Те његове речи ми и данас одзвањају у глави и заувек ће остати у мом срцу. Деки за мене никад није био само пријатељ, он је био брат и кум, неко ко је увек био део мог живота и ко је доносио радост и смех свима око себе. Његов осмех, његова шала увек у правом тренутку, његова спремност да помогне - то је оно што га је чинило посебним – навео је Димитријевић.