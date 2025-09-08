overcast clouds
ОСТРВЉАНЕ ЧЕКА ПУНА МАРАКАНА: Распродате улазнице за дуел Србије и Енглеске

08.09.2025. 13:07
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Фудбалски савез Србије (ФСС) саопштио је да су распродате све улазнице за предстојећи меч између Србије и Енглеске у квалификацијама за Светско првенство 2026.

– Хвала на огромној подршци! Видимо се на стадиону 'Рајко Митић' – објавио је ФСС на друштвеним мрежама.

Утакмица групе К квалификација за СП 2026. између Србије и Енглеске биће одиграна у уторак од 20.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

 

фудбалска репрезентација србије фудбалери србије мундијал мундијал 2026
Спорт Фудбал
