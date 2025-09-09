broken clouds
29°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1695
usd
100.0081
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ БИО КОШМАР – Гатузо о најлуђој утакмици у каријери: Примили смо смешне голове

09.09.2025. 14:24 14:26
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/Fabio Ferrari/LaPresse via AP

Селектор фудбалске репрезентације Италије Ђенаро Гатузо изјавио је после победе против Израела у квалификацијама за Светско првенство да његова екипа није играла добро у одбрани.

Фудбалери Италије победили су у понедељак Израел резултатом 5:4, а „азури су до 87. минута водили 4:2, а затим је Израел за два минута изједначио, да би Италија дошла до победе голом у 90+1 минуту.

Ово је био кошмар. Најлуђа утакмица у мојој тренерској каријери. Били смо превише крхки, што је моја кривица. Стално смо ишли у напад, а нисмо се добро бранили. Примили смо неке смешне голове, али смо се борили. Израел нас је чекао у контранападу. Захвалио бих се момцима на труду. Ако желимо да урадимо нешто важно, онда морамо да се побољшамо рекао је Гатузо, а преносе италијански медији.

Норвешка је прва на табели групе И са 12 бодова, Италија и Израел имају по девет, Естонија има три, док је Молдавија без бодова.

ђенаро гатузо фудбал мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај