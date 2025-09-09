ОВО ЈЕ БИО КОШМАР – Гатузо о најлуђој утакмици у каријери: Примили смо смешне голове
Селектор фудбалске репрезентације Италије Ђенаро Гатузо изјавио је после победе против Израела у квалификацијама за Светско првенство да његова екипа није играла добро у одбрани.
Фудбалери Италије победили су у понедељак Израел резултатом 5:4, а „азури“ су до 87. минута водили 4:2, а затим је Израел за два минута изједначио, да би Италија дошла до победе голом у 90+1 минуту.
– Ово је био кошмар. Најлуђа утакмица у мојој тренерској каријери. Били смо превише крхки, што је моја кривица. Стално смо ишли у напад, а нисмо се добро бранили. Примили смо неке смешне голове, али смо се борили. Израел нас је чекао у контранападу. Захвалио бих се момцима на труду. Ако желимо да урадимо нешто важно, онда морамо да се побољшамо – рекао је Гатузо, а преносе италијански медији.
Норвешка је прва на табели групе И са 12 бодова, Италија и Израел имају по девет, Естонија има три, док је Молдавија без бодова.