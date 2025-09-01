ПАНЧЕВЦИ ИСПУСТИЛИ ПОБЕДУ У ВОЈВОЂАНСКОМ ДЕРБИЈУ: Најслабија утакмица од почетка сезоне
Пред својим навијачима фудбалери Железничара нису имали довољно среће и у шестом минуту надокнаде остали су без победе над Спартаком.
Тренер Радомир Коковић изнео је утиске после ремија 1:1 са Суботичанима.
– Ми генерално нисмо изгледали добро у овом мечу. Вероватно наша најслабија утакмица од почетка сезоне. Шта је разлог томе не знам, урадићемо анализу, видећемо шта није било у реду. Мислим да енергетски нисмо били добри током већег дела утакмице, доста техничких грешака, неке журбе, несигурности, изгубљених других лопти. Потпуно контра од онога што сам очекивао – рекао је Коковић.
Пре овог дуела очекивања су била јасна.
– Очекивао сам да после три победе наступимо са већом сигурношћу и самопоуздањем. Зашто то није био случај, опет понављам, не знам, радићемо анализу и видећемо да отклонимо те проблеме. Ми смо од почетка сезоне примили код куће два гола, један у 97. и један у 96. минуту. Евидентно постоје проблеми што се тиче затварања утакмице код куће и то је нешто на чему ћемо морати да радимо, али понављам, највише ме забрињава то што ми нисмо били добри, нисмо били на нивоу на којем смо били у претходних неколико кола.
Стратег Панчеваца је потом образложио:
– У неку руку можда нам је ово негде, како год то звучало чудно, било потребно, да се мало спустимо на земљу, да се мало стабилизујемо и да схватимо да ми просто ако нисмо на сто посто фокуса и на сто посто интензитета и енергије ми не можемо да рутинирамо утакмице у овој лиги. Још једном честитке екипи Спартака која није одустајала до самог краја. Ми смо пробали да сачувамо тај резултат од 1: 0 до самог краја, нисмо успели и морамо негде колико год било тешко да извучемо поуке из свега овога и да изађемо из свега овога бољи – рекао је Коковић.
Осврнуо се Коковић на игру Спартака и предстојећу паузу у првенству.
– Спартак је дошао са једном идејом мало више деструкције игре, доста фаулова, прекида, неких ситуација у којима смо ми излазили у неку транзицију, они су секли паметним фауловима и чак жртвовали картоне. На крају се испоставило да је тај њихов план успео, пошто смо примили гол у последњој секунди. Што тиче одласка на паузу, одлазимо не у тако доброј атмосфери кад се подвуче црта, јер много је лакше када идеш на паузу са победом. Међутим, морамо да останемо фокусирани, морамо да останемо свесни себе и својих квалитета.
За крај, уследила је јасна порука.
– Ми смо у последње четири утакмице победили три и имали једну нерешену. Наравно да ми је то неко понудио пре четири кола, ја бих прихватио, али кажем, могли смо да имамо и два бода више. Међутим, као што увек понављам мом стручном штабу и мојим играчима, резултат јако зна да превари. Ми да смо добили утакмицу, мислим да би се неки проблеми које смо имали сада мало гурнули под тепих. Ми бисмо били задовољни том победом и можда и не бисмо обратили пажњу на проблеме које смо имали. Ја увек све гледам са позитивне стране и мислим да из овога, колико год тешко било, морамо да извучемо неки бенефит и неку лекцију да нам се овакве ствари више не понављају – закључио је Коковић.