ДРАМА У ПАНЧЕВУ: Спартак до бода у последњој секунди против Железничара
Фудбалери Железничара ремизирали су са Спартаком из Суботице резултатом 1:1 у мечу седмог кола Суперлиге Србије.
Панчевачки тим је голом Силвестера Џаспера из пенала у 78. минуту имао предност, али је у последњим тренуцима гостујућа екипа дошла до бода преко Луке Суботића.
Железничар је био опаснији у првом полувремену. Силвестер Џаспер је у 8. минуту из слободног ударца шутирао мало поред гола, док је Алекса Куљанин у 31. минуту покушао из даљине, али је лопта завршила тик поред стативе. Само минут касније, Џаспер је шутирао са 18 метара мало преко пречке, после чега је уследио корнер за тим Радомира Коковића.
Најозбиљнију прилику од старта утакмице Железничар је имао у 54. минуту. Марко Конатар је центрирао са десне стране, а Сава Петров је са свега пет метара главом шутирао непрецизно. И резервиста Јанко Јевремовић је у 67. минуту покушао главом после центаршута Џаспера, али без успеха. Спартак је узвратио већ у наредном нападу преко Павковића, најопаснијег играча гостију. Ни тада није дошло до промене резултата. Предност Железничару донео је Џаспер у 78. минуту из једанаестерца, који је досуђен због прекршаја над Браниславом Кнежевићем. До дубоке надокнаде је деловало да ће Железничар уписати нова три бода, али је Спартак у последњем минуту стигао до изједначења – стрелац је био Суботић.
Железничар на паузу одлази са четврте позиције, уз 12 освојених бодова. У наредној рунди, 13. септембра, гостује Црвеној звезди.
Железничар – Спартак ЖК 1:1 (0:0)
ПАНЧЕВО: Стадион: СЦ „Младост“. Гледалаца: 600. Судија: Ненад Минаковић (Нови Сад). Стрелци: 1:0 – Џаспер (из једанаестерца) у 78, 1:1 – Конатар (аутогол) у 90+6. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић – Конатар, Миликић, Косановић, Ђуричић – Иванов (од 70. Пиргић) – Куљанин (од 60. Јевремовић), Кнежевић, Милосављевић (од 85. Митровић), Џаспер (од 85. Цветковић) – Петров (од 60. Карикари).
СПАРТАК ЖК: Вулић – Билинги, Суботић, Коларић, Крсмановић – Лео Антонио (од 72. Мехмедовић), Ебука (од 84. Бијеловић) – Бабић (од 78. Стојановић), Трајковић (од 78. Јоцић), Томовић – Павковић.