ВОЈВОЂАНСКИ ДЕРБИ У ПАНЧЕВУ: Традиција на страни Железничара, Суботичани мотивисани
После треће узастопне победе, на гостовању у Сурдулици, фудбалери Железничара на свом СРЦ Младост дочекују Спартак у недељу у 21 час.
После шест одиграних кола Панчевци су освојили 11 бодова и налазе се на четвртом месту суперлигашке табеле. Добре игре и ове сезоне пружа везиста Бранислав Кнежевић који је на терену у првих шест кола оболео 497 минута. После три везане победе Кнежевић је био задовољан и рекао:
– Јако смо срећни што смо после добрих игара успели да вежемо три победе заредом. Показали смо добар ниво игре и енергије у последњим мечевима и да смо награђени освојеним бодовима. Настављамо да се спремамо максимално за сваку утакмицу и да пробамо да подижемо ниво игре из утакмице у утакмицу – рекао је Кнежевић.
У следећем дуелу дочекују Суботичане и желе нову победу.
– Спремни смо и очекује нас сигурно једна тешка утакмица и мотивисани противник. Трудићемо се да наметнемо наш стил игре и да будемо бољи. Ако то урадимо верујем да чемо успети да дођемо до жељеног циља и победе – каже Кнежевић.
Добри резултати у протеклим колима су позив да трибине буду попуњене.
– Наравно да очекујем да ћемо имати добру подршку својих навијача са Суботичанима. Са њима ћемо имати још већи императив победе како би на паузи која следи отишли задовољни и са нјва три бода задржали бисмо место у самом врху табеле – истакао је Кнежевић.
Панчевци бољи у дуелима са Суботичанима
Традиција у међусобним дуелима је на страни фудбалера Железничара који су у шест одиграних мечева славили три пута код куће, а у Суботици су два пута ремизирали и само једном поражени. Добру прилику имаће Панчевци да наставе низ успешних игара пред својом публиком која је увек била 12. играч суперлигаша са Тамиша.
Железничар дарује бесплатне улазнице за ђаке прваке
Сви дечаци и девојчице који 1. септембра 2025. године полазе у школу добиће, заједно са својим родитељима или пратиоцима, бесплатне улазнице за меч ФК Железничар Панчево – ФК Спартак Суботица, који се игра у недељу 31. августа 2025. године у 21 час.
Потребно је да на благајни стадиона, на дан меча, родитељ или старатељ покаже важећи документ са подацима који потврђују годину рођења детета. Улаз је могућ само уз пратњу родитеља или старатеља.