ЖЕЛЕЗНИЧАР ПРОДУЖИО САРАДЊУ СА ТРЕНЕРОМ РАДОМИРОМ КОКОВИЋЕМ: Имамо јако широки играчки кадар
Фудбалски клуб Железничар из Панчева продужио је сарадњу са Радомиром Коковићем.
Коковић је истакао да у тиму влада јака конкуренција, али и да је колектив оно што ће доносити резултате.
"Ми имамо 20+ играча у нашем ростеру, имамо јако широки играчки кадар и ти момци на дневном нивоу заиста много напорно раде да доведу тим у ситуацију да буде спреман за следећи изазов. Наравно, индивидуално признање долази искључиво као плод квалитетног тимског рада и процеса који се овде одвија. Увек ће се десити да неко искочи, неко ће одиграти бољу утакмицу, неко лошију, али још једном понављам, тим је испред свих, тим је најбитнији и тим ће увек избацити појединца који ће на одређеној утакмици бити за нијансу бољи од осталих", нагласио је Коковић.
Једна од тема била је и млади Никола Зечевић, који је стигао из Вождовца, а кога тренер види као важан део будућности екипе.
"То зависи од њега, колико ће брзо да се уклопи у захтеве игре. Зечевић је, ваљда, играч ког су из Вождовца замишљали за озбиљан интернационални трансфер. Играч у коме видим доста квалитета, играч који се по профилу уклапа у оно што ми желимо да радимо, тако да он је свакако неко на кога најозбиљније рачунам у наредном периоду. Али кажем, постоји ту 20+ момака који се такође боре за, да кажем, место под сунцем, за стартних 11, тако да конкуренција је добра и ја се заиста сваки дан радујем када дођем овде јер заиста сваки тренинг доноси нешто ново, доноси неко ново такмичење, неко ново надметање и просто играчи гурају једни друге да буду бољи и то је нешто што мене највише задовољава у овом процесу", поручио је Коковић.
Нови тренер Панчеваца посебно цени искуство старијих играча који помажу млађима у процесу сазревања.
"Једна од ствари које носи тренерски посао је управо тај менаџмент и та контрола еуфорије и летаргије. Ми се трудимо да резултати не утичу претерано на нас и на процес који се овде одвија. Сад, наравно, победе у низу су значиле за самопоуздање. Ја имам ту привилегију да сам тренер неким старијим играчима који су тренутно у клубу. Конкретно мислим на нашег капитена Поповића и на Косановића, људе који су искусни и који јако доприносе том процесу сазревања млађих играча и целој тој контроли ситуације како би наступили у балансу", додао је стратег Жеље.
Пред Панчевцима су сада нови изазови – најпре Спартак из Суботице, а затим и дуел са Црвеном звездом на "Маракани", што ће бити највећи тест у досадашњем току сезоне.