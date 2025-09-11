ПАРТИЗАН ДОВОДИ МАТИЈУ ПОПОВИЋА? Црно-бели не одустају, надају се договору са ЦСКА
11.09.2025. 15:26 15:31
Стижу нове информације из Русије.
Матија Поповић ће потписати уговор са ЦСКА из Москве, у то нема више сумње. Сви релевантни извори су пренели ову информацију, једино се полемише да ли на три или пет година.
Уз то, руски великан ће морати да плати Наполију 500.000 евра уколико одигра 10 утакмица за Армејце, уз 10 одсто од наредне продаје.
Али, Иван Карпов, руски новинар, доноси информацију да ће Партизан пробати да доведе Поповића на позајмицу када он потпише за ЦСКА. Није познато какве су шансе црно-белима, али очигледно је да се нешто дешава.
Додаје се и да 19-годишњи фудбалер размишља да поднесе захтев за руски пасош, јер му деда вуче корене одатле.