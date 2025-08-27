ПОЧЕЛА СУ ТАКМИЧЕЊА У МЛАЂИМ КАТЕГОРИЈАМА НА СВИМ НИВОИМА: Генерација 2011. за пример
Минулог викенда почела су такмичења у фудбалским лигама млађих узраста свих годишта, од пионирске до јуниорске конкуренције и на покрајинском и на републичком нивоу.
У Вошиној школи „Илија Пантелић“, са директором Душком Грујићем на челу, нагласак у раду годинама је у функцији школовања и васпитања будућих носилаца игре у старијим групама, све до сениорског тима. Резултати такмичења нису примарни, али како основ сваког надметања јесте резултат регистровали смо 19 голова које су полазници школе 2011. годишта постигли на старту пионирске лиге у сусрету са вршњацима из Бачке Паланке.
– То ја наша талентована генерација коју је током претходне сезоне селектирао тренер Бојан Кременовић – каже Грујић. – Он је сада прекомандован на чело стручног штаба годину дана старије селекције, а у групи га је успешно наследио Ђорђе Димитрић. Не бих ја истицао резултат који су остварили, више бих инсистирао на њиховој припадности колективу и заиста квалитетној селекцији играча, којој ћемо да омогућимо максималне услове за напредак у сваком погледу.
Утакмицу на старту првенства Пионирске лиге Војводине започели су: Бакић, Сантраћ, Тепавчевић, Марковић, Мијатов, Радовић, Бељкаш, Станојчић, Шљукић, Павићевић, Воргучин. Играли су још: Сигети, Кухајда, Симић, Видовић, Прелић, Владић и Перишић.