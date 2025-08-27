ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО Дејан Лазаревић директно из корнера

Црвена звезда – Банатул 2:1 (0:0)

ПАВЛИШ: Стадион Црвене звезде, гледалаца: 200, судија: Сарка (Вршац). Стрелци: Корња у 33, Лазаревић у 84. минуту за Црвену звезду,а Дуњић у 48. минуту (пенал) за Банатул.

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7, Фолћан 7 (Поморишац 7), Самарџија 7, Лазаревић 7,5 (О. Радак –), Секулић 7, Балог 7,5, П. Радак 7, Радисављевић 7 (У. Тадић 7), Радић 7 (Рабијац –), Корња 7,5, Трњанац 7 (Станков 7)

БАНАТУЛ: Доновић 6,5, Б. Благојевић 6,5, Лака 6,5, Ардељан 6 (Јаћимовски 6), Петров 6,5, Дуњић 7, В. Благојевић 7, Стојаков 6 (Радовић 7), Стојимиров 6,5, Гроздановић 6 (Војновић 6), Јовићевић 6,5

После гола Корње, домаћи су наставили са притиском, а прилике за повећање вођства имали су П. Радак и поново Корња. Већ у трећем минуту наставка, досуђен је пенал за госте који је реализовао Дуњић за изједначење. Радић је потом погодио стативу, а шест минута пре краја утакмице Дејан Лазаревић је директно из корнера савладао голмана Доновића и донео победу Павлишанима.

Раднички – Вултурул 0:5 (0:2)

КОВИН: Стадион Радничког, гледалаца: 100, судија: Попов (Вршац). Стрелци: Стјепановић (19, 72), М. Крачуњел (32, 50), Смаилагић (83, пенал).

РАДНИЧКИ (К): Л. Рнић 5,5, Митковић 5,5, Раденковић (А. Рнић 5,5), Дисић 5,5, Секулић 6, Делиблаћанин 5,5 (Келе 5,5), Бицуљевић 6, Симић – (Чолока 5,5), Недељковић 5,5, Велчановић 6, Ранковић 5,5

ВУЛТУРУЛ: Антић 7, Попа 7 (Станковић 7), Чолак 7 (Смаилагић 7), Стијеповић 7, Рудић 7, Ђуркин 7,5, М. Крачуњел 7,5 (Мадић 7), Т. Крачуњел 7 (Радисављевић 7), Марић 7 (Митровић 7), Стјепановић 7,5, Шћепановић 7.

Гости из Гребенца искористили су своје прилике и убедљиво савладали домаћи тим. Мрежу Радничког начео је Стјепановић, а до одласка на одмор Марко Крачуњел је удвостручио предност. У другом полувремену, домаћи нису успели да наметну свој стил игре, а голман Л. Рнић још три пута је вадио лопту из мреже.

Слога – Униреа 2:5 (1:2)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО: Стадион Слоге, гледалаца: око 50, судија: Марковић (Панчево). Стрелци: Милошевић (42), Гарабиљевић (75, пенал) за Слогу, Стојановић (27, 90+2), Ђурић (32), Бјеговић (66) за Униреу.

СЛОГА (БНС): Катанић 6,5, Димитријевски 6,5, Мандић 6, Дидановић 6, Рошу 6 (Бошковић 6), Милекић 6,5, Гојко 6, Митровић 7, Марчетић 6 (Ангеловски 6,5), Гарабиљевић 7, Милошевић 7

УНИРЕА: Максимовић 7,5, Кондан 6,5 (Пушкаш 6,5), Бојић 7, Романов 7, Ђурић 7, Вукомановић 7, Баснић 6,5, Штрбац 7, Бјеговић 7, Ћук 7, Стојановић 7,5

У првих десетак минута домаћи су пропустили три изгледне прилике и погодили пречку. Гости су се брзо консолидовали и головима Стојановића и Ђурића стекли предност. До одласка на одмор, Милошевић је смањио резултат. У другом делу, Униреа је из контранапада постигла још два гола и заслужено понела сва три бода.

Припремио: Б. Стојковски

Резултати : Темпо - Борац 1:1, Будућност - Партизан 1:3, Спартак 1911 - Омладинац 3:2, Долина - ОФК Пролетер 3:1, Слога - Униреа 2:5, БАК - Шевац 0:0, Раднички - Вултурул 0:5, Црвена звезда - Банатул 2:1.