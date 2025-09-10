ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Хомоља пробудио наду, Бугарник је угасио
Фудбалери Чантавира после 10 година поново су се вратили у такмичење у ПФЛ Суботица.
Чантавир – Његош 1:2 (0:1)
ЧАНТАВИР: Игралиште ФК Чантавир, судија Симендић (Мол), стрелци: Хомоља у 80. за Чантавир, а С. Кочиш у 18. Бугарник у 89. минуту за Његош.
ЧАНТАВИР: Јакочевић 7, Дер 7, Николић 7, Цурновић 7 (Бојовић 6,5), Келемен 7, Перовић 7, Проле 7, Золнаи 6,5 (М. Хомоља 7), Фехер 7 (Сабо 6,5), Шинковић 8, Петрић 7.
ЊЕГОШ: Маровић 7,5, Јовановић 7, Милић 7 (И. Павичевић 7), Кустурић 7, Н. Павичевић 7 (Бојовић 7), Бугарник 8 (Вујовић 7), С. Кочиш 8, Калуџеровић 7, Савовић 7, Шмит 8.
Овога пута у обострано доброј игри гости су били бољи. Срђан Кочиш је постигао гол у 18. минуту на асистенцију Кустудића.
Чантавирци су изједначили у 80. минуту преко Хомоља, на асистенцију Перовића. Када су сви очекивали крај утакмице, Бугарник је искористио грешку одбране домаћих и постигао гол вредан три бода.
С. Стојиљковић
Резултати: Чока – Бачка 1901 6:0, Ђурђин – СФУ Келебијск шума 4:3, Чантавир – Његош 1:2, Таванкут – Сента 3:1, Младост – Будућност 2:2, Обилић – АФК 1:5, Србобран – Пролетер 1:1, Јадран – Томиславци 3:1.
|
1. АФК
|
4
|
2
|
1
|
1
|
11:3
|
7
|
2. Чока
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13:8
|
7
|
3. СФУ К. шу.
|
4
|
2
|
1
|
1
|
13:9
|
7
|
4. Ђурђин
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10:9
|
7
|
5. Обилић
|
4
|
2
|
1
|
1
|
10:11
|
7
|
6. Бачка
|
4
|
2
|
1
|
1
|
9:12
|
7
|
7. Томисл.
|
4
|
2
|
0
|
2
|
11:8
|
6
|
8. Таванкут
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5:5
|
6
|
9. Његош
|
4
|
2
|
0
|
2
|
8:10
|
6
|
10. Србобран
|
4
|
1
|
2
|
1
|
9:7
|
5
|
11. Пролетер
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7:6
|
5
|
12. Чантавир
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8:8
|
4
|
13. Сента
|
4
|
1
|
1
|
2
|
8:10
|
4
|
14. Будућност
|
4
|
1
|
1
|
2
|
7:10
|
4
|
15. Младост
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5:13
|
4
|
16. Јадран
|
4
|
1
|
0
|
3
|
7:12
|
3