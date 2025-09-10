moderate rain
ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Хомоља пробудио наду, Бугарник је угасио

10.09.2025. 19:14 19:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Фудбалери Чантавира после 10 година поново су се вратили у такмичење у ПФЛ Суботица.

Чантавир – Његош 1:2 (0:1)

ЧАНТАВИР: Игралиште ФК Чантавир, судија Симендић (Мол), стрелци: Хомоља у 80. за Чантавир, а С. Кочиш у 18. Бугарник у 89. минуту за Његош.

ЧАНТАВИР: Јакочевић 7, Дер 7, Николић 7, Цурновић 7 (Бојовић 6,5), Келемен 7, Перовић 7, Проле 7, Золнаи 6,5 (М. Хомоља 7), Фехер 7 (Сабо 6,5), Шинковић 8, Петрић 7.

ЊЕГОШ: Маровић 7,5, Јовановић 7, Милић 7 (И. Павичевић 7), Кустурић 7, Н. Павичевић 7 (Бојовић 7), Бугарник 8 (Вујовић 7), С. Кочиш 8, Калуџеровић 7, Савовић 7, Шмит 8.

Овога пута у обострано доброј игри гости су били бољи. Срђан Кочиш је постигао гол у 18. минуту на асистенцију Кустудића.

Чантавирци су изједначили у 80. минуту преко Хомоља, на асистенцију Перовића. Када су сви очекивали крај утакмице, Бугарник је искористио грешку одбране домаћих и постигао гол вредан три бода.

С. Стојиљковић

Резултати: Чока – Бачка 1901 6:0, Ђурђин – СФУ Келебијск шума 4:3, Чантавир – Његош 1:2, Таванкут – Сента 3:1, Младост – Будућност 2:2, Обилић – АФК 1:5, Србобран – Пролетер 1:1, Јадран – Томиславци 3:1.

   1.  АФК

4

2

1

1

11:3

7

   2.  Чока

4

2

1

1

13:8

7

   3.  СФУ К. шу.

4

2

1

1

13:9

7

   4.  Ђурђин

4

2

1

1

10:9

7

   5.  Обилић

4

2

1

1

10:11

7

   6.  Бачка

4

2

1

1

9:12

7

   7.  Томисл.

4

2

0

2

11:8

6

   8.  Таванкут

4

2

0

2

5:5

6

   9.  Његош

4

2

0

2

8:10

6

10.   Србобран

4

1

2

1

9:7

5

11.   Пролетер

4

1

2

1

7:6

5

12.   Чантавир

4

1

1

2

8:8

4

13.   Сента

4

1

1

2

8:10

4

14.   Будућност

4

1

1

2

7:10

4

15.   Младост

4

1

1

2

5:13

4

16.   Јадран

4

1

0

3

7:12

3

 

Подручна лига Суботица мале лиге
Спорт Фудбал
