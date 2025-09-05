ПОРАЗ ЦРНОГОРАЦА У ПОДГОРИЦИ: „Триколори“ бољи од Украјине у Пољској
Фудбалска репрезентација Француске победила је у Вроцлаву Украјину резултатом 2:0 у утакмици групе Д квалификација за Светско првенство.
Голове за Француску постигли су Мајкл Олис у 10. минуту и Килијан Мбапе у 82.
Фудбалери Италије победили су у Берагаму репрезентацију Естоније резултатом 5:0 у групи И.
Стрелци за Италију били су Мојзе Кин у 58. минуту, Матео Ретеги у 69. и 89. минуту, Ђакомо Распадори у 71. и Алесандро Бастони у 90+2. минуту.
Фудбалери Црне Горе, изабраници Роберта Просинечког, поражени су од Чешке у Подгорици са 2:0, па је пласман на Мундијал већ сада у домену теорије.
Резултати осталих мечева
Грчка-Белорусија 5:1
Данска-Шкотска 0:0
Црна Гора-Чешка 0:2
Фарска острва-Хрватска 0:1
Исланд-Азербејџан 5:0
Молдавија-Израел 0:4
Словенија-Шведска 2:2
Швајцарска-ФС тзв. Косова 4:0