  Нови Сад
  Бачка Паланка
  Бачка Топола
  Бечеј
  Београд
  Инђија
  Крагујевац
  Лесковац
  Ниш
  Панчево
  Рума
  Сомбор
  Стара Пазова
  Суботица
  Вршац
  Зрењанин
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРАЗ ЦРНОГОРАЦА У ПОДГОРИЦИ: „Триколори" бољи од Украјине у Пољској

05.09.2025. 23:17
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Risto Bozovic

Фудбалска репрезентација Француске победила је у Вроцлаву Украјину резултатом 2:0 у утакмици групе Д квалификација за Светско првенство.

Голове за Француску постигли су Мајкл Олис у 10. минуту и Килијан Мбапе у 82.

Фудбалери Италије победили су у Берагаму репрезентацију Естоније резултатом 5:0 у групи И.

Стрелци за Италију били су Мојзе Кин у 58. минуту, Матео Ретеги у 69. и 89. минуту, Ђакомо Распадори у 71. и Алесандро Бастони у 90+2. минуту.

Фудбалери Црне Горе, изабраници Роберта Просинечког, поражени су од Чешке у Подгорици са 2:0, па је пласман на Мундијал већ сада у домену теорије.

Резултати осталих мечева

Грчка-Белорусија 5:1

Данска-Шкотска 0:0

Црна Гора-Чешка 0:2

Фарска острва-Хрватска 0:1

Исланд-Азербејџан 5:0

Молдавија-Израел 0:4

Словенија-Шведска 2:2

Швајцарска-ФС тзв. Косова 4:0

фудбал мундијал мундијал 2026
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
