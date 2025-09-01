clear sky
ПОРТУГАЛАЦ НА МАРАКАНИ Ово је нови Звездин „идеолог игре“, стиже из Гимараеша

Најавио је Звездан Терзић појачање у везном реду и сада стиже и потврда. Како пише "Mozzartsport", Црвена звезда је договорила долазак Португалца Томаса Хендела (24) из Викторије Гимараеш.

У питању је централни везиста који ће одменити Радета Крунића док је повређен, а можда и буде замена за Тимија Макс Елшника који би већ на зиму могао да напусти Звезду.

Хендел је почетком прелазног рока требало да пређе у ЦСКА из Москве, али је та опција пропала. Звезда га је држала на оку већ неко време и сада успела да га придобије.

У Гимараешу је од своје девете године и ово ће му бити први клуб ван Португала, а према специјализованом "Трансфермаркету" вредност му је процењена на 13.000.000 евра.

