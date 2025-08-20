clear sky
ПОТПИСАО ЛАЗАР МАРКОВИЋ! Ево за кога ће играти бивши репрезентативац Србије!

20.08.2025. 15:27 15:33
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
с
Фото: youtube prinstcrin/ Telegraf.rs TV

Након сезоне проведене у Емиратима, где је наступао за екипу Банијаса, некадашњи капитен Партизана, Лазар Марковић одлучио је да се врати у Европу.

Након сезоне проведене у Емиратима, где је наступао за екипу Банијаса, некадашњи капитен Партизана, Лазар Марковић одлучио је да се врати у Европу. Он је данас званично промовисан као појачање Аполона из Лимасола, пошто је са њима потписао уговор на годину дана уз опцију да се сарадња продужи на још 12 месеци.

Марковић је иначе после боравка у Азији имао још неколико понуда из Турске и Ирана, и Анталија је била близу да га ангажује, помињала се и могућност доласка у Пољску, али се на крају Аполон показао као најистрајнији.

Сам Лазар ће тако наступити у свом 12. клубу у каријери, а претходно је носио дрес Партизана, Бенфике, Ливерпула, Фенербахчеа, Спортинга, Хала, Андерлехта, Фулама, Гацијантепа, Трабзона и напослетку Банијаса.

Занимљиво је да је у Аполону на снази велика реорганизација у спортском сектору, па ће Марковић највероватније, ако је веровати Кипранима, моћи да сарађује са легендарним Емилом Хескијем, некадашњим нападачем Ливерпула.

Он би могао да преузме место техничког директора клуба, што би сигурно додатно подигло овај клуб на виши ниво.

 

 

лазар марковић фк партизан трансфер
Спорт Фудбал
