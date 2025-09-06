scattered clouds
ПОВРЕДИО СЕ ТРЕНЕР ПСЖ-А: Луис Енрике имао бициклистичку незгоду, иде на операцију

06.09.2025. 07:34 07:36
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ТАНЈУГ/AP Photo/Aurelien Morissard

Тренер француског Фудбалског клуба Пари Сен Жермен (ПСЖ) Луис Енрике задобио је прелом кључне кости у бициклистичкој незгоди, саопштио је клуб.

Шпанца, који је прошле сезоне предводио ПСЖ до титуле у Лиги шампиона, збринула је у петак Хитна помоћ и биће оперисан због прелома кључне кости, наводи се у саопштењу клуба на мрежи Икс.

Пари Сен Жермен је саопштио да изражава пуну подршку Луису Енрикеу и да му жели брз опоравак, као и да ће ускоро пружити додатне информације.

 

луис енрике
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
