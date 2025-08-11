ПРОБЛЕМИ СА ПОВРЕДАМА МУЧЕ ЦРВЕНО-БЕЛЕ: Звезда без важног тандема у реваншу?
Владан Милојевић, тренер Црвене звезде, говорио је о проблемима са повредама у тиму пред реванш трећег кола квалификација за Лигу шампиона.
Црвено-бели ће у уторак од 21 час угостити Лех из Познања након велике победе у Пољској (3:1), а пред тај меч су под знаком питања Марко Арнаутовић и Мирко Иванић.
"Видећемо, и Арнаутовић је данас имао мали проблем. Видећемо колико ћемо моћи и хоћемо ли моћи да га користимо. Видећемо данас после тренинга", рекао је Милојевић.
Капитен тима Иванић се повредио у првом мечу због чега је морао да изађе из игре.
"Обзиром да Мирко јуче није тренирао, био је на терапији, у процесу је опоравка. Данас ћемо донети одлуку да ли ће он моћи или не. Здравље играча ми је најбитније и било какав ризик ако буде постојао да ће га одвојити од терена дуже него што је потребно, нећемо га преузети. Имам доста квалитетних играча, али опет кажем, сутра ћемо одлучити да ли ће играти", додао је Милојевић.
Осим њих двојице не би требало да буде нових брига.
"За сада имамо проблем само са њих двојицом. Видећемо и са медицинским тимом. Надам се да ћу имати све играче на располагању", закључио је Милојевић.