ПРОДАТО ВЕЋ 22.157 УЛАЗНИЦА за меч фудбалера Србије и Енглеске
Фудбалски савез Србије саопштио је да је закључно са јучерашњим даном продато 22.157 улазница за меч Србија - Енглеска у квалификацијама за Светско првенство 2026. године, који је на програму 9. септембра на стадиону "Рајко Митић".
"Продаја улазница за утакмицу Србија – Енглеска иде одлично и нема сумње да ће 'орлови' имати огромну подршку 9. септембра на стадиону 'Рајко Митић'. Захваљујемо се свима који су се одлучили да на време купе улазнице и пруже подршку нашој репрезентацији у изузетно важном мечу у квалификацијама за Светско првенство", стоји у објави ФСС на друштвеној мрежи Инстаграм.
Из ФСС подсећају на крају да се улазнице могу купити и онлајн, као и на благајни стадиона "Рајко Митић" сваког радног дана од 10 до 18 часова и суботом од 11 до 16 часова.
Енглеска на табели групе К европских квалификација за Светско првенство 2026. године води са девет бодова из три утакмице. Србија је трећа са четири бода из две утакмице. Директан пласман на Мондијал обезбедиће само победник групе, другопласирани ће у бараж. У групи су још и Албанија, Андора и Летонија, против које Србија игра наредни меч, као гост, 6. септембра.