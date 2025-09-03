ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Госпођинчани максимални
Утакмица је одиграна, а биће запамћена по несигурном суђењу, с обзиром да је додељен двоцифрен број картона, па је утисак да судија на моменте није знао где се налази.
Тител - Јединство 0:2 (0:2)
ТИТЕЛ: Спортски центар Титела, гледалаца 300, судија: Н. Веселиновић (Нови Сад), стрелци: Бановић у 24. М. Карас у 34. (аутогол). Црвени картони: Јосиповић (Тител), Виторац (Јединство).
ТИТЕЛ: Ћурувија 7, Петровић 6,5, Ружин 7, Д. Карас 7, Стојановић 6,5, Мијић 6,5 (Караташевски 6,5), Јосиповић 6, Н. Јованов 6 (Летић 7), Цетењи 7 (С. Јованов 7), Павков 6,5 (Шер 6,5), М. Карас 6,5 (Чеке 6,5).
ЈЕДИНСТВО: Танасковић 7,5, Додић 7, Гоберић 7, Бановић 7 (Димић), Илијин 7, Виторац 6, Ћирин 6, Милановић 6,5, Маливук 6,5, Радмановић 6 (станчић 6,5), Тепић 6,5 (Вечански).
У 24. минуту Бановић је шутирао, лопта је у гужви погодила неког од играча, променила смер и завршила у мрежи. Десет минута касније једнаестерац за госте, међутим, голман Ћурувија је одбранио, а одбитак су гости искористили и дуплирали вођство. У другом делу домаћи су били агилнији и имали већи посед лопте. У 72. минуту на центру се створила гужва и у њој судија је показао црвене картоне Јосиповићу и Виторцу, не зна се због чега, да би у 81. минуту досудио једнаестерац за домаћине, међутим, шут Летића са беле тачке голман Танасковић је одлично одбранио и допринео заслуженој победи гостију из Госпођинаца.
Н. М. Петровић
Славија - Борац (НС) 3:0 (1:0)
НОВИ САД: Игралиште Славије на Салајки, гледалаца 100, судија: С. Марковић (Нови Сад), стрелци: М. Блешић у 11. Батинић у 54. и Вукотић у 68. минуту. Жути картони: Богданов, Ерор, Вукотић, Иконић (Славија), Јашовић, Гргић, Амиџић (Борац).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Блешић, Богданов (Вулетић), Батинић, Путник, Ерор (Вуколић), Вајић, Остојић, Вукотић, Иконић (Радисављевић).
БОРАЦ: Ранков, Тубић, Јашовић (Богојевић), Павловић, Стајић (Перић), Гргић, Зељко, Јефтић (Јозић), Туцаков, Амиџић, Томин (Адамек).
Комшијски дерби одигран је на Салајци. По приказаном на терену домаћи играчи су били бољи тим и заслужено остварили победу над комшијама са Клисе.
Сириг - Петроварадин 3:1 (1:1)
СИРИГ: Игралиште Сирига, гледалаца 50, судија: Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Којовић у 19. Петровић у 51. и Романов у 90+2. за Сириг, а Поповић у 10. минуту за Петроварадин. Жути картони: Дражић, Гаџић, Рајачић (Сириг), Б. Гардиновачки, Чича (Петроварадин).
СИРИГ: Војводић, Полић (Ђисалов), Петровић, Романов, Дражић, Гаџић, Којовић (Рајачић), Латковић, Косић, Видовић, Шведић (Вучковић).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Б. Гардиновачки, Карталија (Ерцег), Чича (Гагић), Анушић, Ракановић, Поповић, Стантић (Мијановић), Спасић, Мудрић (Нинковић, Бабић).
Занимљива утакмица виђена је у Сиригу. Гости су дошли да се надигравају и да покушају да остваре што бољи резултат на лепом терену. Повели су Петроварадинци преко Поповића у раној фази меча. Ипак, до полувремена домаћи успевају да изједначе. У наставку игре кренули су Сирижани силовито и после шест минута успевају да дођу до вођства. Гости су до краја утакмице покушавали да изједначе, али су примили још један погодак у надокнади времена, чиме је постављен коначан резултат.
Шајкаш - Хајдук (Ч) 1:5 (0:1)
КОВИЉ: СЦ Ада, гледалаца 100, судија: Мачкић (Каћ), стрелци: Ђаковић у 60. за Шајкаш, а Марић у 5. и 69. Пињо у 50, Вукановић у 76. и Вујков у 81. минуту за Хајдук. Жути картони: Бишкуповић, Лазић, Љубојевић, Ковачев (Шајкаш), Марић, Пињо (Хајдук).
ШАЈКАШ: Стојинов, Бишкуповић, Мићин, Ђаковић, Јунић, Васић, Алексић, Плавшић (Радивојевић, Суботин), Михајловић (Љубојевић), Пожарев (Вујиновић), Лазић (Ковачев).
ХАЈДУК: Радановић, Зекоња, Вукановић, Мишковић, Росић, Клисара (Марковић), Марић (Поповић), Ачански, Пињо, Антонић (Вујков), Танасић.
Гостујући фудбалери победили су на гостовању у Ковиљу. Искусни Марић дао је гол већ у 5. минуту. Након тога утакмица је била изједначена. На полувреме се отишло минималном предношћу Чуружана. У другом делу прво је одлични Пињо повећао вођство гостију, али наду домаћима је вратио Ђаковић који је смањио резултат. Да победа не дође у питање побринуо се најбољи актер меча Марић и својим другим голом вратио предност гостима од два гола. До краја утакмице су погодили још Вукановић и Вујков за убедљиву победу Чуружана.
Фрушкогорац - Црвена звезда 2:2 (2:1)
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Игралиште Фрушкогорац, гледалаца 50, судија: Милановић (Сремски Карловци), стрелци: Младић у 38. и Бајић у 45+1. за Фрушкогорац, а Играчев у 27. (из пенала) и Папак у 68. минуту за Црвену звезду. Жути картони: Ђуранин, Јевтић, Младић, Радић, Стјепановић, Ненезић (Фрушкогорац), Станковић, А. Папрић, С. Папрић, Поповић, Играчев, Мудри (Црвена звезда).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Лазић (Станић), Бучо, Зец (Радић), Ранисављевић, Јевтић, Младић (Стјепановић), Стевановић (Бркљача), Бајић, Вулетић, Крстић (Мајсторовић).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Мартиновић, Девушић, Станковић, А. Папрић, С. Папрић, Поповић, Роксандић (Бандић), Јанић, Играчев (Смајић), Суботин (Мудри), Папак.
Одлична фудбалска представа виђена је крај Дунава. Повели су гости преко Играчева који је био прецизан са беле тачке. Након тога домаћи преузимају иницијативу и пре краја полувремена успевају да преокрену резултат у своју корист. У наставку гости су покушавали на све начине да дођу до изједначења и то им је пошло за ногом преко искусног Папка. Испоставило се да је то коначан резултат, и по свему виђеном и најправеднији.
Цемент - Омладинац 3:2 (0:1)
БЕОЧИН: Стадион Цемент, гледалаца100, судија: Паштар (Ветерник), стрелци: Н. Сапунџић у 55. Ђерић у 81. и Жакула у 85. за Цемент, а Мрђан у 33. и Софранин у 53. Жути картони: В. Сапунџић, Шаранац, Н. Сапунџић, Татић (Цемент), Мартиновић, Стојановић, Пецељ (Омладинац).
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић (Ћулум), Вучковић (Зељковић), Н. Шаренац, Н. Сапунџић, Убовић, Плавшић (Старчевић), Татић, Ђерић, Ђаковић, Лазић (Жакула).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић,Малиновић, Савић, Шомођварац (Бецић), Мартиновић, Радин (Бецић), Стојановић, Живојнов (Пилиповић), Софранин (Ђукановић), Родић, Мрђан.
Занимљива утакмица у којој је виђен несвакидашњи преокрет, одиграна је у Беочину. Гостујућа екипа дошла је да се надиграва. Повели су играчи Омладинца у 33. минуту преко Мрђана и до краја полувремена није било промене резултата. У наставку игре одлични Софранин дуплира предност и чинило се да ће гости отићи кући певајући. Међутим, два минута касније Сапунџић је вратио Беочинце у игру смањивши заостатак на један гол. До краја домаћи су нападали, а гости су покушавали да сачувају предност. У последњих десет минута виђен је преокрет. Прво је Ђерић изједначио, да би неколико минута касније Жакула погодио и оставио бодове код куће за максималне три победа Цемента у прва три кола.
Футог - ЖСК 1:7 (0:3)
ФУТОГ: Игралиште Футога, гледалаца 50, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Стевановски у 49. (из пенала) за Футог, а Клисарић у 8. 25. и 64. Јовановић у 38. Марков у 79. и 80 и Солдат у 89. минуту за ЖСК. Жути картони: Медић, Швоња (Футог), Клисара и Марков (ЖСК).
ФУТОГ: Иванишевић, Вулић (Токин), Медић, Шумар, Сакач, Стевановски, Н. Кутањац, Милић (Мумовић), Панић (У. Кутањац), Чепић (Бероња), Швоња.
ЖСК: Савановић, Марков, Ђурђић, Џамбас, Везилић, Попржен (Попов), Исаковски (Ђурђић), Јовановић, Солдат, Клисарић, Марков (Видовић).
Југовић - Пролетер 2:4 (0:1)
КАЋ: СЦ Сигет, гледалаца 100, судија: Чобанов (Руменка), стрелци. Илић у 70. и Николић у 90+2. за Југовић, а Губеринић у 2. (из пенала), и 86. Бошковић у 71. и Маринковић у 90+3. минуту за Пролетер. Жути картони: Бошковић, Губеринић, Маринковић (Пролетер).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гврилов, Лаврек, Принц, Пантелић (С. Илић), Бабић, Булат (Шите), Николић, Весовић, Касаповић (С. Илић), Н. Илић.
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараж, Бошковић, Вуковић, Прљевић, Кувекаловић (Видарић), Вукашиновић, Марјановић, Губеринић, Маринковић, Миловац.
Припремио: Ђ. Л.
Резултати: ОФК Славија – Борац 3:0, ОФК Сириг – Петроварадин 3:1, Шајкаш 1908 – Хајдук 1:5, Фрушкогорац – Црвена звезда 2:2, Тител – Јединство 0:2, ОФК Југовић – Пролетер 1951 2:4, Цемент – Омладинац 3:2, ОФК Футог – ЖСК 1:7.
|
1. Јединство
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9:2
|
9
|
2. Славија
|
3
|
3
|
0
|
0
|
7:1
|
9
|
3. Цемент
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6:3
|
9
|
4. Ц. звезда
|
3
|
2
|
1
|
0
|
14:2
|
7
|
5. ЖСК
|
3
|
2
|
0
|
1
|
13:3
|
6
|
6. Тител
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3
|
6
|
7. Хајдук
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8:3
|
6
|
8. Фрушког.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
11:6
|
4
|
9. Борац
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2:4
|
4
|
10. Омладин.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
9:7
|
3
|
11. Сириг
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:6
|
3
|
12. Пролетер
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6:14
|
3
|
13. Петровар.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2:6
|
1
|
14. Футог
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:10
|
0
|
15. Југовић
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3:16
|
0
|
16. Шајкаш
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2:19
|
0