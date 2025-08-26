ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Комшијски дерби Салајчанима
Веома изједначена утакмица одиграла се у комшилуку. Шанси је било на обе стране.
Петроварадин - Славија 0:2 (0:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Стадион ФК “Петроварадин”, гледалаца око 50, судија: Мачкић (Каћ). Стрелци: Вулетић у 85. и Ерор у 90+7. минуту. Жути картони: Карталија и Ракановић (Петроварадин), Путник, Вукотић, Богданов, Радосављевић, Ерор (Славија).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан, Вукобратовић (Спасић), Гардиновачки (Гагић), Карталија, Гавришић (Мијановић), Јешић, Чича (Анушић), Ракановић, Стантић (Нинковић), Мудринић.
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Радосављевић, Батинић, Путник (Ђурђев), Ерор, Вајић (Вукотић), Остојић, Вулетић, Станковић (Богданов), Иконић.
Обе екипе имају одличне тренере што се видело по томе како су екипе стајале на терену. Ипак, гости су у финишу утакмице успели преко Вулетића да постигну погодак. Након тога домаћи све карте бацају у напад, што им се обило о главу и у дубокој надокнади из контранапада Салајчани стављају тачку на ову утакмицу, преко Ерора.
Ђ. Л.
Борац (НС) - ОФК Футог 1:0 (1:0)
НОВИ САД: Стадион ФК “Борац” на Клиси, гледалаца 30, судија: Марковић (Нови Сад). Стрелац: Томин у 35. минуту. Жути картони: Јашовић, Стајић, Томин и Амниџић (Борац), а Бероња и Стевановски (Футог).
БОРАЦ (НС): Ранков, Берић, Свитић, Јашовић, Павловић, Стајић (Богојевић), Гргић (Дракулић), Зељко, тусаков, Амиџић, Томин (Јозић).
ОФК ФУТОГ: Иванишевић, Вулић, Медић, Токин (Шапић), Сакач, Трифуновић (Чепић), Н. Кутањац (Стевановски), Милић, Попадић (У. Кутањац), Мих. Бероња (Мир. Бероња), Швоња.
У првом полувремену домаћи су кренули по победу и то је резултирало голом Томина. у наставку гости преузимају иницијативу, али мрежа домаћина је остала нетакнута. Домаћи су оставили бодове код куће, иако је утакмица била доста отворена.
Ђ. Л.
ЖСК - Цемент 0:1 (0:0)
ЖАБАЉ: стадион ЖСК-а, гледалаца око 150. Судија: Веселиновић (Нови Сад). Стрелац: Убовић у 57. минуту за Цемент. Жути картони: Везилић, Солдат, Праштало, тренер Пајчин ЖСК. Убовић, тренер Рајић Цемент.
ЖСК: Савановић 8, М. Марков 7 (Д. Марков), А. Ђурђић 7, Д. Ђурђић 8, Џамбас 7, Везилић 7, Попржен 7, Исаковски 7 (Праштало), Јовановић 7, Солдат 7, Клисарић 7.
ЦЕМЕНТ: Мандић 8, В. Сапунџић 7, Вучковић 7, Н. Сапунџић 7, Убовић 8, Плавшић 7 (Ђерић), Татић 7 (Ивковић), Тубић 7 (Старчевић), Ђаковић 7, Лазић 7 (Ракић), Шаренац 7.
У обостарно врло доброј игри у којој се победник није знао до самог краја, Беочинци су били спретнији и стигли до минималне победе. Два Милоша су најзаслужнија за минималац гостију и то стамени штопер, стрелац гола Убовић и врло добри голман Мандић. Остаје жал Жабаљцима за пропуштене прилике, јер да је резултат био другачији не би било незаслужено.
П. Бундало
Јединство - Фрушкогорац 2:1 (1:0)
ГОСПОЂИНЦИ: Стадион ФК “Јединство”, гледалаца око 50, судија: Чобанов (Руменка). Стрелци: Боберић у 25. и Пановић у 71. за Јединство, а Стевановић у 64. минуту. Жути картони: Боберић, Додић, Ћирин, Виторац, Маливук и Ђурђевић (Јединство), а Зец, Стевановић и Пекановић (Фрушкогорац). Црвени картон: Пекановић у 89. минуту (Фрушкогорац).
ЈЕДИНСТВО: Тансковић, Клинцов, Додић (Маливук), Боберић, Тепић, Пановић (Ђурђевић), Илијин, Ћирин, Виторац, Малиновић, Петровић (Вечански).
ФРУШКОГОРАЦ: Ђуранин, Бучо, Бајић (Бркљача), Зец, Ранисављевић (Мајсторовић), Јевтић, Младић, Стевановић, Ерић (Пекановић), Вулетић, Станић (Ненезић).
Новајлија у лиги успео је на свом терену да забележи вредну победу против одличне екипе из Каменице. У првом полувремену домаћи су успели да поведу преко Боберића и са тим резултатом се отишло на одмор. У другом делу гости су кренули по изједначење и то им је пошло за ногому 64. минуту преко Стевановића. Ипак, неколико минута касније Јединство успева да врати предност. Гол Пановића био је вредан три бода. До краја утакмице играло се доста нервозно, што је резултирало црвеним картоном играча гостију Пекановића.
Ђ. Л.
Пролетер 1951 - Тител 0:4 (0:3)
НОВИ САД: Стадион ФК “Борац” на Клиси, гледалаца око 50, судија: Марковић (Нови Сад). Стрелци: Цетењи у 24. и 34. и Стојановић у 27. и 75. минуту. Жути картони: Јовановић, Вукашиновић и Бошковић (Пролетер), а Карас у 20. и Дистл у 90. минуту (Тител).
ПРОЛЕТЕР 1951: Недељковић, Јовановић (Видарић), Бошковић, Смиљанић, Вуковић, Прљевић, Маринковић, Кувекаловић, Грубовић, Вукашиновић, Марјановић.
ТИТЕЛ: Ћурувија, Петровић, Ружин, Шер, Карас, Стојановић, Миљић (Дистл), Цетењи (Јосиповић), Павков (Каратешевски), Чеке (Летић), Карас (Јованов).
Титељани настављају са победама и у другом колу бележе победу. Овог пута били су бољи од домаћег Пролетера који је претрпео знатне измене у саставу. Отишли су неки битни играчи и клуб се ослонио углавном на локалне фудбалере. Утакмица је била решена већ у првом полувремену када су гости имали предност од три гола. У другом делу тренер гостију увео је неке играче са мањом минутажом, али и они су успели да постигне погодак и однесу бодове кући.
Ђ. Л.
Омладинац - ОФК Југовић 6:0 (2:0)
СТЕПАНОВИЋЕВО: Стадион ФК “Омладинац”, гледалаца 50, судија: Каплијев (Нови Сад). Стрелци: Стојановић у 40. (из пенала), Малиновић у 56. Стојановић у 80. и Ђукановић у 74. и 87. минуту а Јањин (аутогол) у 43. минуту (Југовић). Црвени картон: Гвозденовић у 48. минуту (ОФК Југовић).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Малиновић, Јакшић (Каранфиловић), Шомођварац (Ђукановић), Мартиновић (Панић), Радин, Живојнов (М. Стојановић), Ђ. Стојановић , Софранин, Родић, Пешко (Бецић).
ОФК ЈУГОВИЋ: Јањин (Бајилов), Гаврилов, Гвозденовић, Хорват, Принц (Каиш), Бабић, Лаврек (Глоговац), Панић, Весовић, Касаповић (Пантелић), Илић.
Ђ. Л.
Хајдук (Ч) - Сириг 2:0 (1:0)
ЧУРУГ: стадион Хајдука, гледалаца око 150. Судија: Јосић (Нови Сад). Стрелац: Марић у 36. и 49. минуту. Жути картони: Мишковић, Бороја Хајдук; Видовић, Рајачић Сириг. Црвени картон: Савић (Сириг).
ХАЈДУК: Бајт, Зекоња 7 (Мирић), Ачански 7, Мишковић 7 (Марковић), Станковић 8, Росић 7, Клисара 7 (Вукановић), Марић 8 (Поповић), Бороја 7, Пињо 7, Танасић 8.
СИРИГ: Војводић 8, Рајачић 6 (Берић), Полић 6 (Бикић), Романов 6 (Савић), Дражић 6, Гаџић 6, Вучковић 6, Ђисалов 6, Којовић 6 (Шведић), Латковић 6, Видовић 6.
Да су Чуружани у ово првенство ушли са великим амбицијама и озбиљним тимом показао је сусрет против Сирижана, које су надиграли, а што резултат није био убедљивији крив је расположени голман гостију Драган Војводић. Сусрет је обележио двоструки стрелац, капитен Хајдука Дарко Марић. Чаролију коју је извео овај ветеран приликом постизања другог гола подигао је све присутне на ноге, јер је све препреке према голу преварио и ушетао се у мрежу.
П. Бундало
Црвена звезда - Шајкаш 1908 9:0 (5:0)
НОВИ САД: Стадион ФК “Црвена звезда” на Видовданском насељу, гледалаца 50, судија: Вучковић (Сремска Каменица). Стрелци: Роксановић у 12. Папак у 15. Играчев у 34. Поповић у 40. Суботин у 43. Томаш у 56. Девушић у 73. Бандић у 80. минуту.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, А. Папрић, С. Папрић, Поповић (Николић), Роксандић (Мудри), Јанић, Играчев (Томаш), Суботин (Бандић), Папак (Смајић).
ШАЈКАШ 1908: Стојинов, Бишкуповић, Мићин, Ђаковић, Љубојевић (Лазић), Васић, Алексић, Вујиновић (Плавшић), Михајловић, Пожарев, Суботин (Ковачев).
Резултати: Борац – ОФК Футог 1:0, ЖСК – Цемент 0:1, Омладинац – ОФК Југовић 6:0, Пролетер 1951 – Тител 0:4, Јединство – Фрушкогорац 2:1, Црвена звезда – Шајкаш 1908 9:0, Хајдук – ОФК Сириг 2:0, Петроварадин – ОФК Славија.
|
1. Ц. звезда
|
2
|
2
|
0
|
0
|
12:0
|
6
|
2. Тител
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:1
|
6
|
3. Јединство
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7:2
|
6
|
4. Славија
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4:1
|
6
|
5. Цемент
|
2
|
2
|
0
|
0
|
3:1
|
6
|
6. Борац
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2:1
|
4
|
7. Фрушког.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
9:4
|
3
|
8. ЖСК
|
2
|
1
|
0
|
1
|
6:2
|
3
|
9. Омладин.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7:4
|
3
|
10. Хајдук
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:2
|
3
|
11. Петровар.
|
2
|
0
|
1
|
1
|
1:3
|
1
|
12. Футог
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1:3
|
0
|
13. Сириг
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:5
|
0
|
14. Прол. 1951
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:12
|
0
|
15. Југовић
|
2
|
0
|
0
|
2
|
11:2
|
0
|
16. Шајк. 1908
|
2
|
0
|
0
|
2
|
11:4
|
0