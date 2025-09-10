ПРВА НОВОСАДСКА ЛИГА Разиграни Чуружани нису пружили шансу Каменичанима
Хајдук - Фрушкогорац 4:0 (2:0)
ЧУРУГ: Игралиште Хајдук, гледалаца 50, судија: Каплијев (Нови Сад), стрелци: Вукановић у 45. Пињо у 45+1. Д.Тривуновић у 74. и Бороја у 79. минуту. Жути картони: Радић, Вулетић (Фрушкогорац).
ХАЈДУК: Радановић 8, Зекоња 7 (Поповић), Вукановић 8 (Марковић), Мишковић 7 (Д. Трифуновић 7), Росић 7, Клисара 7 (Бороја 7), Марић 7 (Аксић), Ачански 8, Пињо 7, Антонић 8, Танасић 7.
ФРУШКОГОРАЦ: Бјелић 6, Лазић 6, Бучо 5, Радић 6, Ранисављевић 5, Јевтић 5, Младић 5, Стевановић 5 (Башић), Палковић, Крстић 5 (Зец).
После још једне врло добре игре, Чуружани су забележили и трећу убедљиву победу, овога пута над Каменичанима.
Стрпљење домаћих исплатило се у самој завршници првог дела игре, када је мрежу гостију начео осамнаестогодишњи Лука Вукановић, да би већ у следећем нападу предност дуплирао Милош Пињо.
Запретили су гости у наставку озбиљно у два наврата, али тада се истакао још један 18-огодишњак, голман Хајдука Вељко Радановић, син донедавно познатог играча са ових простора, Милоша. Тачку на сва дешавања на овом сусрету ставили су головима Дуле Тривуновић и Недељко Бороја.
П. Бундало
Јединство - Југовић 7:0 (3:0)
ГОСПОЂИНЦИ: Игралиште Јединство, гледалаца 150, судија: Паштар (Ветерник), стрелци: Боберић у 6 (из пенала), Илијин у 27. и 85. Станчић у 41. Макивић у 64. (аутогол),Ђурђевић у 80. и Вечански у 81. минуту. Жути картони: Бабић, Гаврилов, Касаповић (Југовић).
ЈЕДИНСТВО: Танкосић, Клинцов, Додић, Боберић (Рондовић), Тепић (Пановић), Илијин, Маливук (Зорић), Станчић (Вечански), Ћирин, Малиновић, Радмановац (Ђурђевић).
ЈУГОВИЋ: Јањин, Гаврилов, Гвозденовић, Лаврек, Принц (Касаповић), Макивић, Пантелић, Бабић (Скотовић), Николић, Бајилов (Каиш), Весовић.
Госпођинчани настављају низ победа и чувају лидерску позицију. Одиграли су супериорно и испратили госте у Каћ са седам голова у мрежи.
Пролетер - Цемент 0:0
НОВИ САД: Стадион Пролетера на Сланој Бари, гледалаца 50, судија: Лукић (Нови Сад). Жути картони: Миловац, Видарић, Вуковић (Пролетер), Шаренац (Цемент).
ПРОЛЕТЕР: Недељковић, Бараћ (Вуковић), Бошковић (Смиљанић), Илић, Прљевић, Стојановић (Видарић), Вукашиновић, Марјановић, Губеринић, Маринковић, Миловац.
ЦЕМЕНТ: Мандић, В. Сапунџић, Зељковић, Паренац, Н. Сапунџић, Ћулум, Татић (Тубић), Жакула (Убовић), Ђерић (Ракић), Старчевић (Плавшић), Ђаковић (Вучковић).
Виђена је изједначена утакмица на Сланој бари и по игри и по резултату.
Углавном се играло на средини терена и чекала се грешка противника. На крају утакмица је завршена најнепопуларнијим резултатом.
Омладинац - Футог 1:2 (0:0)
СТЕПАНОВИЋЕВО: Игралиште Омладинац, гледалаца 50, судија: Чобанов (Руменка), стрелци: Стојановић у 89. (из пенала) за Омладинац, а Сакач у 55. и Попадић у 64. минуту за Футог. Жути картони: Мартиновић, Родић (Омладинац), Мих. Бероња, Попадић, У. Кутањац (Футог).
ОМЛАДИНАЦ: Зељковић, Бецић (Софранин), Савић, Шомођварац (Пилиповић), Мартиновић, Панић, Стојановић (Кресоја), Живојнов, Стојановић, Родић, Мрђан.
ФУТОГ: Мандић, Токин (Тојагић), Медић, Шумар, Мих. Бероња, Сакач, Попадић (Мир. Бероња), Трифуновић (Н. Кутањац), Милић, Чепић (У. Кутањац), Швоња.
Утакмица у Степановићеву између старих знанаца завршена је победом Футожана. У првом полувремену виђена је изједначена игра да би у наставку гости повели преко Сакача.
Удвостручио је предност Попадић, што је домаћима био јасан знак да крену сви у напад. Све што су успели јесте то да смање резултат и то преко Стојановића из казненог ударца.
Црвена звезда - Тител 4:1 (2:0)
НОВИ САД: Игралиште на Видовданском насељу, гледалаца 50, судија: Штрбац (Сремска Каменица), стрелци: Играчев у 17. Карас у 36. (аутогол), и Папак у 56. и 70. за Црвену звезду, а Цетењи у 79. минуту за Тител. Жути картони: Смајић, Бандић (Црвена звезда), Карас (Тител). Црвени картони: Папрић (Црвена звезеда), Чеке (Тител).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Цветиновић, Девушић, Станковић, Папрић, Поповић, Смајић, Роксандић, Бандић (Николић), Играчев (Панић), Суботин, Папак (Бачикић).
ТИТЕЛ: Ћурувија, Пе-тровић (Караташевски), Ружин (Јованов), Шер, Карас, Стојановић (Шер), Павков (Мијић), Летић, Цетењи, Карас (Пешти), Чеке.
Борац - ЖСК 2:3 (0:2)
НОВИ САД: Стадион Борца на Клиси, гледалаца 80, судија: Мачкић (Каћ), стрелци: Дракулић у 54. и 56. за Борац, а Јовановић у 3. Клисарић у 10. и Марков у 83. минуту за ЖСК. Жути картони: Стајић, Јозић, Амиџић, Мишчевић (Борац). Везилић, Марков, Јовановић, Солдат.
БОРАЦ: Ранков, Живак (Мишчевић), Берић, Свитић, Павловић, Стајић (Дракулић), Гргић, Зељко, Јозић (Тубић), Амиџић (Адамек), Томин (Богојевић).
ЖСК: Доведан, Марков, Ђерић, Ђурђић, Џамбас, Везилић, Марков (Зеленовић), Исаковски (Попов), Јовановић, Солдат, Клисарић (Грбић).
Гостујућа екипа је у првих десет минута изненадила домаћина и преко Јовановића и Клисарића успела да стекне предност. Са тим резултатом се отишло на одмор. На полувремену тренер Шипка увео је искусног Сашу Дракулића, а овај му је то вратио на најбољи могући начин. Прво је смањио резултат у у 54. минуту, да би два минута касније изједначио резултат. Ипак, Жабаљчани се нису дали и преко Маркова успели да поново поведу што је било довољно за коначан резултат и вредну победу.
Петроварадин - Шајкаш 8:0 (4:0)
ПЕТРОВАРАДИН: Игрелиште Петроварадина, гледалаца 100, судија: Марковић (Нови Сад), стрелци: Поповић у 2. Ракановић, у 17. 22. 66. 76. 79. и 90. и Аншић у 41. минуту. Жути картон: Стојинов (Шајкаш).
ПЕТРОВАРАДИН: Страјнић, Шурлан (Карталија), Вукобратовић, Гавришић (Папуга), Чича, Поповић (Стантић), Ракановић, Анушић (Спасојевић), Ерцег (Ковачевић), Спасић, Мудрић.
ШАЈКАШ: Стојинов, Бишкуповић, Мићин, Ђаковић, Лазић (Суботин), Кунић, Васић, Вујиновић, Плавшић, Алексић, Пожарев.
Славија – Сириг 8:1 (3:1)
НОВИ САД: Игралиште Славије на Салајки, гледалаца 50, судија: Вучковић (Сремска Каменица), стрелци: Гајић у 11. Батинић у 25. (из пенала), Блешић у 41. Остојић у 48. Вулетић у 67. Вукотић у 71. Ерор у 75. и Богданов у 89. за Славију, а Стефан у 17. минуту за Сириг. Жути картони: Вукотић (Славија), Видовић (Сириг).
СЛАВИЈА: Барјактаровић, Гајић, Блешић, Богданов, Батинић (Вулетић), Путник, Ерор, Вајић (Вуколић), Остојић, Вукотић (Бешевић), Иконић (Радосављевић).
СИРИГ: Војводић (Црнојевић), Полић, Петровић, Романов, Дражић (Савић), Гаџић, Вучковић, Стефан (Берић), Којовић (Шведић), Видовић, Наранчић (Брежњак).