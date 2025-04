РЕКОРДНА ПРОДАЈА: Михајло Цветковић у Андерлехту!

Досадашњи фудбалер Чукаричког је дуго био најављиван као путник за Шведску и Немачку, али ће наредна дестинација у каријери бити у Белгији.



Ову информацију је ексклузивно објавио Флоријан Плетенберг, новинар немачког “Скај спортса” и један од најинформисанијих фудбалских инсајдера у Европи.

🚨🟣 EXCL | Total agreement between Mihajlo #Cvetkovic and RSC Anderlecht!



18-year-old talented striker from Cukariki is now on his way. #RSCA



Medical could already begin on Monday evening and is expected be finalised on Tuesday. Transfer fee: €3-3.5m. Contract until 2029,… pic.twitter.com/Ex8IRWoc0F

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 21, 2025