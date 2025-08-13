САЧЕКУША НА АУТО-ПУТУ ЗА БРУКУ: Навијачи пољског Леха претучени палицама након утакмице у Београду!
Велики хаос одиграо се ранo јутрос око 4.30 часова на ауто-путу код пумпе „Змај“, када су нападнути навијачи пољског Леха који су се враћали са утакмице против Црвене звезде, одигране претходне вечери у Београду, сазнаје Телеграф.
Према сазањима нашег портала, већа група, засад неидентификованих лица за које се претпоставља да су навијачи Звезде, пресрела су возило у којем су била четворица Пољака, старих око 30 година. Пољацима су задали више удараца палицама по телу и глави... На лице места изашли су полиција и Хитна помоћ.
Црвена звезда је синоћ у Београду ремизирала са пољским Лехом резултатом 1:1, у утакмици квалификација за Лигу шампиона. Наш тим је прошао даље јер је у Пољској победио 1:3. Током утакмице нису забележени већи инциденти.