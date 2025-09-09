СРБИЈА ОСВОЈИЛА МЕМОРИЈАЛНИ ТУРНИР ”СТЕВАН ЋЕЛЕ ВИЛОТИЋ”: "Орлићи" у невероватном мечу савладали Португалију
Омладинска репрезентација Србије освајач је 31. издања меморијалног турнира ”Стеван Ћеле Вилотић”.
Изабраници селектора Гордана Петрића су након Црне Горе (4:0) и Мађарске (3:1), савладали и Португалију (6:5) и заслужено понели наслов освајача традиционалног меморијалног турнира, који је практично једна од последњих провера пред први круг квалификација за Европско првенство.
”Орлићи” су отворили меч готово савршено. После 6 минута стигли су до предности голом Милосављевића, да би већ у 21. минуту на семафору стајао резултат 2-0, а стрелац је био Ранковић. Ту није био крај, пошто су изабраници Гордана Петрића дуплирали предност за свега 3 минута игре! У 28. минуту меча Србија је водила резултатом 4-0, а двоструки стрелац за наш тим био је Зарић. А онда, потпуни обрт! Португалци су успели да у 37. минуту смање предност ”орлића” на 4-1 са беле тачке преко Гонцвалеса, а у надокнади првог дела игре исту преполовили, стрелац је био Блопа, па се на одмор отишло резултатом 4-2. Може се рећи да је ова утакмица показала све чари фудбала, јер су гости после свега 3 минута игре у наставку стигли до – изједначења! Португал је головима Руија Силве у 46. и Патраа у 47. минуту игре надокнадио чак четири (!) гола заостатка. Узбуђењима ту није био крај, пошто су обе екипе наставиле са нападачком, отвореном игром и жаргонски речено тоталним фудбалом. Играло се на гол више, а наредни на потезу били су омладинци Србије, који су се голом Боровине у 70. минуту меча поново вратили у предност – 5:4. Потом, Португал у завршници, у 84. минуту игре поново стиже до изјадначења преко Франсиска Силве, али последњу реч на овом мечу имао је наш тим, који је задао коначан ударац у 88. минуту игре, поново голом Боровине, и поставио коначних – 6:5!
Србија - Португалија 6:5 (4:3)
СТАДИОН: Градски стадион у Суботици.СТРЕЛЦИ: 1-0 Милосављевић у 6′, 2-0 Ранковић у 21′, 3-0 Зарић у 25′, 4-0 Зарић у 28′, 4-1 (пенал) Гонцвалес у 37′, 4-2 Блопа у 45+1′, 4-3 Р. Силва у 46′, 4-4 Патрао у 47′, 5-4 Боровина у 70′, 5-5. Ф. Силва у 84′, 6-5 Боровина у 88′.
СРБИЈА: Чарапић, Стојковић, Петровић, Радић, Хаџимујовић, Макевић (к) (од 46′ Новичић), Милосављевић (од 60′ Младеновић), Костов (од 60′ Трајковић), Зарић (од 46′ Ђорђевић), Ранковић (од 46′ Костић), Дамјановић (од 46′ Боровина)
ПОРТУГАЛИЈА: Фереира (к), Фелицисимо, Тровиско, Симоеш, Гонцалвес, Г. Силва, Р. Силва, Блопа, Соареш, Соуза, Куња.